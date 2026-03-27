Splitska tvrtka uskoro dobiva novog direktora, Ciprijan nam je potvrdio odlazak

Tvrtka Žnjan d.o.o. uskoro bi trebala dobiti novog direktora. Kako doznajemo, aktualni direktor Marijan Ciprijan odlazi s te funkcije nakon što je razriješen dužnosti, a njegov nasljednik zasad još nije poznat.

Ciprijan je za naš portal kratko potvrdio svoj odlazak s čela tvrtke. "Nemam što konkretno reći niti komentirati. Nakon nekoliko godina na direktorskoj poziciji, odlazim iz ove tvrtke", kazao nam je Ciprijan.

Na čelu Žnjan d.o.o. Ciprijan je bio nešto više od četiri godine, a na tu je poziciju imenovan u vrijeme mandata tadašnjeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. U trenutku dolaska na čelnu funkciju vodio je tvrtku Splitska obala, koja je krajem 2024. godine pripojena tvrtki Žnjan d.o.o. Time je Splitska obala prestala postojati kao zasebna pravna osoba, a Ciprijan je nastavio upravljati objedinjenom tvrtkom.

Tko će na čelo Žnjana?

Rad ove gradske tvrtke posljednjih je godina više puta bio u središtu pozornosti javnosti. Najviše reakcija izazvala je kupnja skupog uredskog namještaja, provedena u razdoblju dok je Puljak obnašao dužnost gradonačelnika.

Podsjetimo i kako korijeni tvrtke Splitska obala sežu u vrijeme kada je Splitom upravljao Željko Kerum, koji je tvrtku svojedobno i osnovao. Burne reakcije javnosti izazvalo je i Kerumovo imenovanje za predsjednika Nadzornog odbora tvrtke u mandatu aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute. Nakon pritiska javnosti, osobito poslije lakše prometne nesreće ispred hotela Corner u Splitu, Kerum se povukao s te pozicije. Na njegovo mjesto potom je došla njegova stranačka kolegica i gradska vijećnica Lidija Bekavac.

Tko će preuzeti upravljanje Žnjanom d.o.o. nakon Ciprijanova odlaska, zasad još nije poznato.