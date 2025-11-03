Splitska šminkerica otkriva: "Sanader je imao najveće zahtjeve, Niko Kovač najljepši nos, a Mario Ančić najljepši ten"

Više od tri desetljeća splitska šminkerica Sanja Krstulović u samom je vrhu hrvatske make-up scene. Kroz njezine ruke prošli su gotovo svi, od sportaša i glumaca do najvećih glazbenih zvijezda.

''Hoću početi od Štimca, Modrića, Thompsona, Nikole Pilića, Sanadera ako pričamo o muškarcima moram se pohvaliti da jedini autogram koji sam ikad tražila kad sam radila za nogometnu utakmicu Hrvatska – Njemačka radila sam za CDF i njihov komentator je bio Franz Beckenbauer i stvarno se mogu pohvalit da sam šminkala Franza i to je jedini autogram u cijeloj karijeri koji sam zatražila''.

Za nju je šminka mnogo više od rutine – to je umjetnost u službi prirodne ljepote. Imena i broj dama koje su stale pred njezin kist nemoguće je nabrojiti. Put prema njezinu prepoznatljivom francuskom šiku otvorio joj je legendarni holivudski majstor, javlja Nova TV.

''Gilles Carnier on je inače bio zadnji hollywodski šminker, on mi je usadija jako puno toga. On mi je dao tu ljubav prema jednom francuskom šiku. Relativno puno šminke, da se malo vidi, da istakne ljepotu, da daje jednu mekoću lica''.

No vremena su se promijenila. Umjesto znanja i iskustva, sve češće odlučuju filteri i algoritmi. Sanja iskreno govori o generaciji koja se šminka prema savjetima influencera.

''Danas je to dosta omalovaženo. Danas u bilo kojoj parfumeriji imate ženskicu od 22 godine koja gospođe od 64 godine savjetuje kako da se šminka, to je apsurd. Ti moraš proći lica i lica i imati ogromno teorijsko znanje da bi uopće mogla nekoga savjetovati''.

Kaže Sanja, šminkanje je intiman čin. U tom prostoru između umjetnosti i povjerenja, važniji od boja je karakter. A dok njezini kistovi pričaju priče lica, iza njih stoje i velike svjetske, ali i domaće produkcije,

''Prvo, ja sama po sebi moram imati jednu tolerancu, jednu prijemčivu energiju, jednu neposrednost. Jer šminkanje je vrlo intiman čin. Bliže od mene je van jedino zubar''.

Mušku šminku naziva najzahtjevnijom disciplinom – jer je cilj da se ništa ne vidi, a da sve izgleda besprijekorno. I nakon tisuća lica, još uvijek osjeća isti izazov.

''Radila sam na sportskim emisijama, doktorirala sam znači sportaše i moram reći najljepši nos koji sam ikad vidjela, prirodni je mali Niko Kovač, a najljepši ten ikad viđen je ten Marija Ančića. Kako sam radila i političke kampanje radila sam i sa Ivom Sanaderom on je znao točno što hoće što neće. On je bio vrlo obrazovan po pitanju make upa i jedini u mojoj karijeri je tražio kapi za oči. Jer je onda pogled intenzivniji i preko ekrana vam daje jedan šah mat i morate mu vjerovat, hoćete ili nećete“

Iza savršene šminke stoje rad, znanje i talent. Sanja poručuje mladima – make-up artist ne postaje se preko noći, nego tek kad lica počnu pričati vašu priču.

''Ja sam godinama vodila školu za vizažiste, prvo i osnovno je trebate imati talent, trebate imat oko, ruku i jedno ogromno teoretsko znanje. Make-up ima teoriju koja je egzaktna''.

Sanja Krstulović žena je koja uljepšavala tisuće lica, ali nikad nije zaboravila da je najvažnija ljepota. ona koja se ne vidi, nego osjeti.