Splitska slikarica Andrea Musa ima novi sjajan ciklus – i predstavlja ga u Sinju

Sutra, 17. rujna u 19 sati u Gradskoj galeriji Sikirica (Alkarski dvori, 2. kat) otvara se izložba Uzorci pohranjenog vremena, autorice Andree Muse. Splitskoj umjetnici ovo je 21. samostalna izložba, a kako kaže, ovom novom serijom radova obilježava i dva velika jubileja – dvadeset godina slikarstva i jednako toliko godina aktivnog planinarenja i bavljenja različitim outdoor aktivnostima. A tih aktivnosti kod ove svestrane umjetnice ne manjka – od speleologije, alpinizma, brdskog biciklizma pa čak i padobranstva, nema toga u čemu se Andrea nije okušala i što u prirodi nije doživjela! I upravo iz tog iskustva, iz možemo reći gotovo pa religiozne povezanosti s prirodom i ogromnom ljubavlju za svijet koji nas okružuje – izrastaju i čudesni prizori na njenim platnima.

Formalno bismo mogli ustvrditi da se radi o pejzažima, ali predivni, duboko meditativni krajolici – doline, šume i planine – samo su kulisa za promišljanje univerzalnih ljudskih pitanja života i smrti, trajanja i prolaznosti. Već od samih umjetničkih početaka u opusu Andree Muse vrijeme se nametnulo kao trajna tema i preokupacija. Ono što danas potvrđuju i brojni stručnjaci i različite studije, a što se Musi nametnulo intuitivno i samorazumljivo, vrijeme provedeno i doživljeno u prirodi, čini nam se duže nego li što stvarno jest. Također, ono što je posebno važno jest da studije pokazuju da se većini ispitanika to vrijeme provedeno u prirodi čini i ljepše i ugodnije, i cjelokupno iskustvo ocjenjuju iznimno pozitivno. U ljudskom i umjetničkom univerzumu Andree Muse subjektivni osjećaj vremena proizlazi iz autentičnosti i neposrednosti njenog susreta s prirodom. Upravo iz tenzije tog susreta – između ljudske fragilnosti i monumentalnosti prirode, između kratkoće trajanja i beznačajnosti ljudskog iskustva spram spokojne ravnodušnosti vječnosti – izrasta njen cjelokupni likovni narativ.

Premda se u svom recentnom ciklusu nadovezuje na prethodna autorska istraživanja i umjetničke interpretacije fenomena vremena započete u ranijim serijama, Uzorci pohranjenog vremena donose određeni autorski presjek dugogodišnjeg istraživačkog interesa te svojevrsnu kompilaciju arhivske građe i materijala sakupljenih u posljednjih dvadeset godina. U okviru izložbe u Gradskoj galeriji Sikirica, taj je presjek predstavljen u formi kratkog video rada koji obuhvaća isječke spontanih videozapisa nastalih za vrijeme boravaka u prirodi. Videozapisi su snimani tijekom godina na različitim lokacijama i u različitim vremenskim uvjetima, a nastajali su kao neformalni dnevnički zapisi iz želje da se zabilježe i sačuvaju (pohrane) uzorci vremena.

Glazbenu podlogu video rada čine klavirske improvizacije kanadsko-berlinskog skladatelja i umjetnika zvuka Timothyja Isherwooda. Izložbu upotpunjuju i kratki autorski zapisi u slobodnoj formi, koji dodatno produbljuju meditativnu dimenziju čitave izložbe.

Andrea Musa (rođena u Frankfurtu/M, Njemačka) diplomirala je slikarstvo u Baselu (Švicarska) te pravo na Pravnom fakultetu u Splitu. Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Republiku Hrvatsku je predstavljala u UN-u u New Yorku, te na Jordan Festival u Ammanu na poziv Ministarstva kulture Kraljevine Jordan. Njezini radovi izlagani su u muzejima i galerijama širom svijeta te se nalaze u javnim i privatnim zbirkama u Europi, Sjevernoj Americi, Australiji i na Bliskom istoku. Živi i radi u Splitu.

Izložba u Gradskoj galeriji Sikirica ostaje otvorena do 7. studenog i moći će se pogledati u radno vrijeme galerije.