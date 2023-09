SPLITSKA RIVA U ZNAKU SOLIDARNOSTI 'Race for the cure' okupila preko tri tisuće sudionika, pogledajte fotogaleriju

Velika humanitarna manifestacija, utrka/šetnja Race for the cure održava se na splitskoj Rivi s početkom u 18 sati. Splitska utrka se na ovaj način pridružuje najbrojnijim svjetskim događajima za oboljele od raka dojke.

Do današnjeg dana, u Županijsku ligu protiv raka, pristiglo je više od 3 tisuće prijava timova, obitelji, brojnih pojedinaca, tvrtki i institucija, što nam govori koliko se naši sugrađani ističu svojom masovnošću i podrškom kad je najpotrebnije.

RACE FOR THE CURE SPLIT-UTRKA ZA ŽIVOT Split ove nedjelje trči i hoda za hrabre žene🩷

Kako nam javljaju reporteri sa splitske Rive prijavljeno je preko tri tisuće sudionika!

Ovogodišnji Race for the cure omogućit će da se sredstvima od registracije za Think pink organiziraju preventivni pregledi žena u Zagori mobilnim mamografom. Županijska Liga taj zadatak obavit će u suradnji s Nastavni zavodom “Andrija Štampar“.

- Ovakvu podršku nikad nisam ni mogao zamislit. Prošlo je trideset godina i imam osjećaj da smo svi zajedno spremni prigrliti bolest kao dio našeg života, a da ste se vi svi skupili da zajedno s njima istrčimo utrku i izliječimo svaki rak dojke. Ova utrka se trči u 140 gradova, a Split je najveći s vama. Hvala vam velika - kazao je prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak.

Donosimo fotogafije sa splitske Rive...