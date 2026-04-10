Splitska policija uklonila transparent s Pujanki. Spominjao se Dan državnosti i ustaše?

Policijski službenici uklonili su transparent neprimjerenog sadržaja koji se pojavio na jednoj lokaciji, a na kojem se, uz čestitku za Dan državnosti, spominju i ustaše. Danas je, podsjetimo, 10. dan mjeseca travnja.

Fotografija transparenta proširila se društvenim mrežama, gdje je izazvala brojne reakcije građana. Kako se spominjalo, transparent je obješen na nadvožnjaku na Pujankama.

Iz policije su potvrdili da su reagirali nakon što su uočili transparent.

“Možemo Vas obavijestiti da su policijski službenici na navedenoj lokaciji uočili i uklonili transparent neprimjerenog sadržaja”, odgovorili su na upit.

Nisu iznosili dodatne detalje o okolnostima postavljanja transparenta niti o eventualnim počiniteljima.