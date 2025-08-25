Splitska policija sudu predložila kaznu od 3.500 eura za ovog 38-godišnjaka. Evo i razloga

U petak, 22. kolovoza 2025.godine oko 10,50 sati na području Splita zaustavljen je 38-godišnji vozač osobnog vozila za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer iako nakon proteka od dvije godine nakon ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole nije pristupio polaganju vozačkog ispita bilo koje kategorije.

Odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje radi utvrđivanja prisutnosti droge i lijekova u organizmu i posjedovao je amfetamin.

Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. S obzirom na to da je vozač povratnik u činjenju prekršaja kojemu je i u ovom trenutku u tijeku prekršajni postupak, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne novčana kazna od 3.500,00 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a u redovnom postupku donijet će odluku o odgovornosti.