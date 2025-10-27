Splitska policija se oglasila o navodnom pokušaju otmice u Zvečanju, evo što su utvrdili

Splitska policija u ponedjeljak popodne potvrdila je da su zaprimili prijavu o pokušaju otmice na području Zvečanja.

"Nakon što je jutros nekoliko minuta prije 8 sati zaprimljena informacija da je nepoznata osoba pokušala na području Zvečanja ugurati dijete u vozilo, policijski službenici su odmah započeli postupak provjere kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo. Provedenim postupkom nije potvrđena točnost dojave, niti je utvrđeno je da bilo tko pokušao počiniti kazneno djelo.

Svakom događaju i situaciji koja se odnosi na maloljetne osobe pristupamo posebno ozbiljno i uz dužnu pažnju kako bi utvrdili što se točno dogodilo jer tek kada se provede postupak može se informirati javnost radi čega građanima još jednom skrećemo pozornost da neprovjerene informacije ovakvog sadržaja ne prosljeđuju trećim osobama i ne dijele jer na taj način uznemiravanjem roditelja i građana mogu napraviti više štete, nego koristi", odgovorili su iz PU splitsko-dalmatinske na naš upit.

Podsjetimo, nepoznati muškarac prvo je, kako doznajemo od mještana, pokušao dijete nagovoriti da uđe u auto. Navodno mu je ponudio prijevoz do škole, a kada se ovaj nije dao nagovoriti, pokušao ga je uvući u auto. Srećom, dječak je bio dovoljno priseban da se otrgne i pobjegne, pričaju mještani. U šoku je došao u školu, a priča se vrlo brzo počela širiti, prvo Poljičkom republikom, a zatim je došla i do nas.

I nije sve ostalo samo na rekla-kazala. Cijeli slučaj odmah je prijavljen policiji koja se dala na posao. Tragaju za nepoznatim muškarcem u crnom autu koji je brzo nakon događaja nestao u smjeru autoceste.