UŽAS U ZVEČANJU Policiji prijavljeno kako je lik u crnom Suzukiju pokušao oteti 11-godišnjaka

Ovoga puta nije u pitanju crni kombi već crni automobil marke Suzuki, bez registarskih oznaka. Vozač tog auta pokušao je navodno rano jutros, oko 7.30 sati, baš kad se ide u školu, u svoje vozilo ugurati 11-godišnjeg dječaka koji je bio na putu za školu. Dogodilo se to u mjestu Zvečanje, kod spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata.

Nepoznati muškarac prvo je, kako doznajemo od mještana, pokušao dijete nagovoriti da uđe u auto. Navodno mu je ponudio prijevoz do škole, a kada se ovaj nije dao nagovoriti, pokušao ga je uvući u auto. Srećom, dječak je bio dovoljno priseban da se otrgne i pobjegne, pričaju mještani. U šoku je došao u školu, a priča se vrlo brzo počela širiti, prvo Poljičkom republikom, a zatim je došla i do nas.

I nije sve ostalo samo na rekla-kazala. Cijeli slučaj odmah je prijavljen policiji koja se dala na posao. Tragaju za nepoznatim muškarcem u crnom autu koji je brzo nakon događaja nestao u smjeru autoceste.

Upit o navednom slučaju smo poslali splitskoj policiji, a odgovor ćemo objaviti po primitiku.