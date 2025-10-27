Još jedan pokušaj otmice djeteta u omiškom zaleđu? Evo koliko takvih slučajeva policija ima evidentirano u posljednjih pet godina...

Posljednjih mjeseci sve češći su slučajevi navodnih pokušaja otmica djece i maloljetnika na širem splitskom području: svako malo društvenim mrežama šire se dramatične poruke, uzrujani roditelji šalju upozorenja u svojim grupama, e da bi na koncu sve to skupa stiglo i do medija, odnosno policije.

Bijeli kombi koji se naglo zaustavio dok su nepoznati ljudi (nahvao) pokušavali ugurati dječaka u vozilo, koji se hrabro otrgnuo i pobjegao, crni Suzuki bez registarskih oznaka koji je pokušao oteti maloljetnicu u omiškom zaleđu, ovakva svjedočanstva posljednjih mjeseci pa i godina redovita su pojava. Periodički, prođe neko vrijeme između dvije ‘otmice’, krenu dojave o ovakvim groznim slučajevima. Koji, zanimljivo je notirati, srećom uvijek ostanu na pokušaju, redovito se maloljetnici uspiju othrvati navodnim međunarodnim kriminalcima koji su stigli u dalmatinsko zaleđe kako bi otimali našu djecu…

Dok policija istražuje posljednju dojavu, nas je pak zanimalo statistički koliko je bilo zabilježenih ozbiljnih slučajeva pokušaja otmice ili nedajbože uspjele otmice djece na području PU splitsko-dalmatinske. Zanimao nas je period od proteklih pet godina, i odgovornima u splitskoj Policijskoj upravi napomenuli smo da nas ne zanimaju eventualni slični slučajevi koji su posljedica nekakvih nesređenih obiteljskih odnosa.

Policija nema evidentiranih klasičnih otmica

Odgovor je stigao nakon nekoliko sati provjeravanja: policija nema evidentiranih klasičnih otmica ili pokušaja otmica maloljetnika!

Što naravno ne znači da zločina nema, pa i takvih one najgore vrste, samo zato što ih policija nema u svojim statistikama. Međutim, ipak je to određeni pokazatelj sigurnosti našeg grada, županije pa i države. Često su slučajevi navodnih pokušaja otmica iz fantomskih vozila u prolazu plod nekakvih preuveličanih priča. Daleko od toga da ne treba biti oprezan, zdravu dozu sumnjičavosti apsolutno treba usaditi i u našu djecu, ali širenje nepotrebne panike nikome ne koristi.