Splitska policija našla 43-godišnjeg dilera za kojim je bila raspisana tjeralica. Uhićena i 25-godišnjakinja koja mu je pomagala u poslu

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom i 25-godišnjakinjom za koje je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, dok je za 49-godišnjaka utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Jučer, 8. prosinca 2025.godine, u jutarnjim satima, policijski službenici su na području Splita postupali prema 49-godišnjem muškarcu koji je posjedovao 3 grama droge kokain. Policijski službenici su uočili da mu je drogu prodala 25-godišnjakinja. Policijski službenici su ih oboje uhitili. Policijski službenici uhitili su i 43-godišnjeg muškarca koji se skrivao u stanu na području Splita i za kojim je bila raspisana tjeralica suda jer se nije javio na izdržavanje pravomoćne kazne zatvora. Policijski službenici su nasilno ušli u stan u kojem se muškarac nalazio i uz uporabu sredstava prisile, uhitili muškarca koji je do sada pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, ali izrečenu kaznu zatvora nije u cijelosti izdržao, nije se odazvao na izdržavanje iste i skrivao se.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 43-godišnjak i 25-godišnjakinja zajedno, s ciljem daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi u stanu u Splitu posjedovali više vrsta različitih droga. Na temelju naloga suda obavljena je pretraga tijekom koje su policijski službenici pronašli 33 komada droge ecstasy, 5.8 grama droge hašiš, 13,8 grama kristala kokaina i 8,4 grama droge kokain. Također, pronađena je pištolj kojeg je ilegalno posjedovao 43-godišnji muškarac i digitalna vaga s tragovima bijele materije nalik na kokain koja je služila za preprodaju droge.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 25-godišnjakinja je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku, a 43-godišnjak je predan u zatvor. Uz to što će 43-godišnjak biti kazneno prijavljen zbog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

U odnosu na 49-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaja iz zakona o suzbijanju zlouporaba droga te je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da se radi o ponavljaču prekršaja i da mu se izrekne kazna zatvora. Sud mu je odredio zadržavanje do 21. prosinca 2025.godine nakon čega je predan u zatvor.