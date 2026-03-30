Splitska policija krenula u veliku akciju: U samo tri dana uhvaćeno čak 712 prekršitelja

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske su od 13. do 15. ožujka 2026. godine proveli pojačanu aktivnost nadzora cestovnog prometa na području uprave, tijekom koje su utvrdili ukupno 712 prometnih prekršaja.

Najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja brzine, ukupno 212. Zabilježeno je i 89 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 82 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 31 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, devet prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, sedam prekršaja upravljanja za vrijeme zabrane te osam prekršaja vezanih uz neregistrirana i tehnički neispravna vozila. U kategoriji ostalih prekršaja utvrđena su 274 prekršaja.

Najviša utvrđena koncentracija alkohola iznosila je 2,54 g/kg, dok je najveća zabilježena nepropisna brzina iznosila 138 km/h.

U sklopu postupanja šest osoba zadržano je u posebnim prostorijama do 12 sati, dok je šest osoba uhićeno i nad njima je proveden žurni prekršajni postupak.