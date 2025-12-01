Splitska policija kreće u akciju 'Mir i dobro': 'Suzdržite se od uporabe pirotehnike'

S ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, kao i opće sigurnosti građana, i ove godine, posebno u doba božićnih i novogodišnjih blagdana, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u petak, 29. studenog 2025.godine započela je operativna akcija „Mir i dobro“ koja će trajati do 8. siječnja 2026. Prvenstveni cilj ove aktivnosti je upozoriti građane na opasnost od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava.

- Suzdržavajući se od uporabe pirotehnike zajednički možemo postići da nam prosinac bude miran i spokojan. Međutim osim stvaranja prekomjerne buke koja uznemiruje i ljude i kućne ljubimce, korištenje pirotehnike do sada je imalo u nekim slučajevima ozbiljne posljedice.

Prijašnjih godina svjedočili smo koliko mogu biti ozbiljne i trajne posljedice korištenja pirotehnike, posebno kod djece. Ozlijede oka, prstiju, šake, ruke u većini slučajeva budu teške i ozbiljne i nažalost u nekim slučajevima imaju za posljedicu trajni invaliditet.

Zajednički možemo postići da nam prosinac bude miran i spokojan. Suzdržite se od uporabe pirotehnike i kreirajte mirno i sigurno okruženje za vašu obitelj, prijatelje, susjede u vašem kvartu. Vodimo računa jedni o drugima posebno u vrijeme blagdana.

Posebno apeliramo na roditelje i pozivamo ih:

da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku,

da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinite se da ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje vaše djece.

da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,

da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3, te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja i to člankom 90. normirano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1.990,00 eura kaznit za prekršaj fizička osoba ako:

je mlađa od 18 godina, a uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (članak 62. stavak 4.)

uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina ili je starija od 18 godina i uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 62. stavak 4.)

u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana koristi dozvoljena pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 (članak 62. stavak 5.)

nabavlja, posjeduje ili uporabljuje petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe (članak 62. stavak 6.),

dok je člankom 92. normirano kako će se novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 390,00 eura kaznit zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

Obzirom na zakonske odredbe, policijski službenici ove Policijske uprave će kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području Županije, te ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno da se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, pirotehnička sredstva će oduzeti, a odgovorne pravne ili fizičke osobe će biti prekršajno prijavljene.

Također, biti ćemo usmjereni na prevenciju protupravnih ponašanja i sankcioniranje fizičkih osoba koje se ponašaju suprotno zakonskim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i promet oružja.

Sretne i mirne blagdane želi vam PU splitsko-dalmatinska! - izvijestili su iz PU SD.