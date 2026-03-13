Splitska policija izdala niz upozorenja zbog utakmice u Dugopolju

U subotu, 14. ožujka 2026. godine s početkom u 12.45 sati u Dugopolju, na nogometnom stadionu ''Hrvatskih vitezova'' odigrat će se nogometna utakmica 'SuperSport 1. NL-e' između NK ''Dugopolje'' i HNK ''Cibalia'' iz Vinkovaca.

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima.

Obavijesti i upozorenja građanima:

zabranjeno je unošenje pirotehničkih sredstava na stadion i njihovo korištenje

posjetiteljima i drugim osobama koje se kreću prema stadionu zabranjeno je nošenje oružja ili predmeta za ozljeđivanje, alkoholnih pića i drugih pića koja se nalaze u staklenim i plastičnim bocama, odnosno tetrapak ambalaži

nije dozvoljeno ni unošenje kišobrana, upaljača, plastičnih boca i drugih tvrdih predmeta, torba i ruksaka na stadion

zastave ne nositi na drvenim ili metalnim štapovima, jer unos takvih štapova neće biti dozvoljen (na stadion se mogu unijeti plastični šuplji štapovi, dužine do 1 m)

Pozivamo posjetitelje i gledatelje da se pridržavaju uputa i pravila organizatora te upozorenja i naredbi policijskih službenika u prometu i na stadionu, poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.