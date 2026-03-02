Splitska policija istražuje napad u ugostiteljskom objektu: Žena ozlijeđena u ramenu i nosu

U splitskoj bolnici liječničku je pomoć zatražila žena koja je policiji prijavila da je u noći na 1. ožujka, oko ponoći, ozlijeđena u ugostiteljskom objektu u Splitu.

Prema njezinoj prijavi, incidentu je prethodio verbalni sukob između njezinih prijateljica i jedne ženske osobe, nakon čega se u događaj umiješao muškarac. Navela je da ju je muškarac bacio na tlo i udario.

Liječnici su joj konstatirali tjelesne ozljede u predjelu ramena i nosa.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti događaja.