Splitska policija ima važnu obavijest za Ukrajince. Evo što su javili

S obzirom na odluku Vlade Republike Hrvatske o produljenju privremene zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine, Policijska uprava splitsko-dalmatinska bilježi očekivano povećan broj dolazaka državljana Ukrajine koji na šalterima policijskih uprava i postaja žele produljiti odnosno ovjeriti svoje iskaznice.

Kako bi se smanjile gužve i ubrzao postupak, djelatnici upravnih poslova iduće će subote raditi isključivo na ovjeri i produljenju navedenih iskaznica, i to u uredima na području Splita, Kaštela i Solina.

Radno vrijeme u Splitu

Iz PU splitsko-dalmatinske obavijestili su kako će se u subotu, 7. ožujka 2026. godine, u centralnoj zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske na adresi Trg hrvatske bratske zajednice 8 u Splitu, od 8 do 13 sati obavljati isključivo poslovi produljenja i ovjere iskaznica.

Istoga dana ovjera i produljenje iskaznica obavljat će se i u dvije policijske postaje:

Policijska postaja Solin – od 8 do 13 sati

– od Policijska postaja Kaštela – od 8:30 do 13:30 sati

Iskoristite dodatni termin

Iz policije pozivaju državljane Ukrajine da maksimalno iskoriste ponuđeni dodatni termin te da u subotu pristupe navedenim lokacijama kako bi na vrijeme produljili odnosno ovjerili iskaznice.