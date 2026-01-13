Close Menu

Splitska olimpijka nakon ozljeda postala učiteljica engleskog

Sportsku opremu zamijenila je školskom pločom
Ana Đerek

Bivša hrvatska olimpijska gimnastičarka Ana Đerek započela je novo životno poglavlje daleko od natjecateljske dvorane. Nakon godina obilježenih medaljama, nastupima na najvećim svjetskim natjecanjima i teškim ozljedama, sportsku je opremu zamijenila školskom učionicom te danas u Splitu radi kao učiteljica engleskog jezika.

 

 
 
 
 
 
Proteklog ljeta otkrila je i da je u vezi s odbojkašem Ivan Zeljković. Zeljković iza sebe ima bogatu klupsku karijeru. Tri je godine igrao za HAOK Mladost, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Hrvatske, nakon čega je nastupao u francuskom Saint-Nazaireu. Prošle sezone branio je boje njemačkog Friedrichshafena, s kojim je završio na trećem mjestu Bundeslige, a nedavno se ponovno vratio u Mladost.

 

 
 
 
 
 
Đerek je cijelu sportsku karijeru bila članica Gimnastičkog kluba Marjan, a iza sebe ima zlatnu i brončanu medalju sa Svjetskog kupa te ukupno 12 medalja s Challenge Cupa. Hrvatsku je predstavljala na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru i Tokiju. Paralelno sa sportskom karijerom diplomirala je učiteljski smjer na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

 
 
 
 
 
U travnju prošle godine završila je u bolnici zbog teške ozljede lijeve potkoljenice, nakon čega je javno objavila kako završava sportsku karijeru. U emotivnoj poruci tada je istaknula koliko joj je gimnastika značila, ali i koliko je bila okrutna zbog niza ozljeda koje su je pratile kroz godine.

Unatoč teškom oproštaju od profesionalnog sporta, Ana Đerek danas je okrenuta novim izazovima, ističući kako joj rad s djecom i obrazovanje pružaju ispunjenje koje je tražila nakon završetka natjecateljske karijere.

 

 
 
 
 
 
