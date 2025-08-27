Splitska novinarka i poznati sportski novinar čekaju drugo dijete!

U obitelji HTV-ovog urednika i voditelja Ivana Doriana Molnara vlada veliko uzbuđenje i slatko iščekivanje, on i supruga Ana, djevojački Krolo, splitska novinarka koja je radila i u redakciji Slobodne Dalmacije, po drugi put će postati roditelji.

"Zahvalni smo i presretni jer nam stiže još jedna bebica", kazao je za Gloriju 36-godišnji novinar i televizijski voditelj, koji je otkrio i kako sa suprugom Anom čeka još jednu djevojčicu. Tako će dvogodišnja Mare dobiti sestricu.

"Lijepo je biti blažen među ženama... Djevojčica dolazi u siječnju, a ako me pitate za ime, nismo još odlučili”, iskren je svestrani voditelj, kojeg je publika zavoljela 2022. kad se sjajno snašao kao jedan od domaćina nogometnih emisija sa SP-a u nogometu u Kataru 2022. godine.

"Želim joj da čuva sebe, svoju obitelj..."

Ivan Dorian je uz svoju Anu bio na prvom porodu, pa je za pretpostaviti da će tako biti i ovaj put.

"Što reći nego da sam ponosan na svoju Anu. Probudila nas mala jutros u 5 ujutro, rođena taman prije podne, požurilo joj se na svijet, veselila se mami i tati! Bio sam na porodu i to je neopisivo iskustvo. Žene su junakinje, moja Ana, ali i sve divne osobe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice kojima se neizmjerno zahvaljujem" - ispričao je Ivan Dorian za Slobodnu te 2023. godine kad je prvi put postao tata.

Upitan kakve bi vrijednosti želio da usvoji njihova mala Mare, koja je ovoga ljeta uživala s mamom Anom u Splitu, Dorian kaže: "Želim joj da čuva sebe, svoju obitelj, da ustraje u onome čime se bude htjela baviti".