Splitska liječnica na konferenciji "Zajedno rastemo sretno" otkrila tajne dječjeg sna: Roditelji, ovo morate znati

U Splitu je prošlog vikenda u Tehnološkom parku održana konferencija „Zajedno rastemo sretno“, koja je okupila velik broj roditelja, odgojno-obrazovnih i zdravstvenih djelatnika te stručnjaka iz područja dječjeg razvoja, psihologije, pedagogije i medicine. Tijekom dva dana konferencija je potvrdila ono što struka već dugo naglašava, da su pitanja mentalnog zdravlja, digitalnog okruženja i cjelovitog razvoja djece danas su među ključnim društvenim prioritetima.

Sudionike programa pozdravio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a osim resornih pročelnika iz Županije, na konferenciji su sudjelovale i predstavnice Grada Splita Nađa Mladinić i Tihana Maglica.

Program konferencije bio je sadržajno bogat i interdisciplinaran, obuhvativši teme koje prate dijete od najranije dobi pa sve do školskog uzrasta. Sudionici su imali priliku slušati predavanja o mentalnom zdravlju djece, utjecaju digitalnog okruženja na odrastanje, zaštiti privatnosti, ranoj pismenosti, alergijama, oralnom zdravlju, farmakoterapiji, kao i o spremnosti djece za polazak u školu. Poseban naglasak stavljen je na komunikaciju s djecom o teškim temama te na konkretne alate koji roditeljima i stručnjacima mogu pomoći u svakodnevnom radu. O inicijalnoj podršci djeci žrtvama obiteljskog nasilja govorio je socijalni pedagog Toni Maglica, a klinička psihologinja Bruna Profaca s višegodišnjim iskustvom rada s djecom pojasnila je kako s djecom razgovarati o teškim temama.

- Djeca danas odrastaju u okruženju koje je brže, zahtjevnije i često preopterećujuće. Naša je odgovornost naučiti ih kako razumjeti vlastite emocije, ali i stvoriti sustav podrške koji će ih pratiti u obitelji, školi i digitalnom prostoru - istaknula je Danijela Perić Krstulović iz Centra za sigurniji internet koja je otvorili važno pitanje emocionalnog stanja djece i mladih u suvremenom društvu.

Značajnu pažnju izazvalo je i predavanje prof. prim. dr. sc. Željke Roje o poremećajima disanja tijekom spavanja kod djece, koje je otvorilo važnu zdravstvenu temu često zanemarenu u svakodnevici roditelja.

- Kvaliteta sna izravno utječe na razvoj djeteta, od koncentracije do ponašanja. Rano prepoznavanje simptoma poput hrkanja ili nemirnog sna može spriječiti dugoročne posljedice i značajno poboljšati kvalitetu života djeteta - naglasila je Roje.

Uz navedene teme, program je obuhvatio i predavanja o alergijama kod djece, važnosti rane intervencije, razvoju govora i jezika, kao i o ulozi roditelja i stručnjaka u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za odrastanje. Posebno su istaknuti rezultati istraživanja o online navikama djece i mladih, koje su predstavili stručnjaci Centra za sigurniji internet u suradnji s Pravnim fakultetom u Zagrebu, dodatno naglasivši potrebu za odgovornim i informiranim pristupom digitalnom svijetu.

Organizatori konferencije, Centar Holos, Logopedski kabinet Logopedionica i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u sklopu kojeg djeluje Centar za sigurniji internet, istaknuli su zadovoljstvo odazivom i razinom interesa.

- Ovakvi susreti pokazuju koliko postoji potreba za povezivanjem struke i roditelja. Kada znanje nije zatvoreno unutar institucija, nego dostupno i primjenjivo, tada stvaramo stvarne promjene u životima djece - poručila je Ljiljana Čulić.

Konferencija je, osim teorijskih znanja, ponudila i niz konkretnih smjernica i alata koje sudionici mogu odmah primijeniti u svom radu i svakodnevnom životu. Razmjena iskustava, otvorene rasprave i interdisciplinarni pristup dodatno su potvrdili važnost suradnje svih sustava koji sudjeluju u odgoju i zaštiti djece. Upravo u toj povezanosti leži ključ stvaranja sigurnijeg, zdravijeg i poticajnijeg okruženja za svako dijete.