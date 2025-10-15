Splitska dječja psihologinja o strašnom nasilju na Bačvicama: "Djeca i mladi nisu dobro..."

Prema posljednjim informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, maloljetni napadači na starijeg muškarca još uvijek nisu uhićeni. No, od jučer, kada su objavljene snimke incidenta, policija je potvrdila identitet mogućih osumnjičenih, kao i identitet žrtve i djevojke koja je sjedila pored njega, piše net.hr.

Snimka, koja je šokirala javnost, prikazuje kako nekoliko maloljetnika udara 71-godišnjaka. Jedan od mladića zadaje mu prvi udarac, dok ga drugi nogom udara u glavu. Napad se dogodio 19. rujna na splitskim Bačvicama.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija je dosad razgovarala s više sudionika incidenta. Teško je precizno odrediti motive, no prema objavljenoj snimci čini se da je u pitanju neka vrsta osvetničke pobude.

Dječja psihologinja Žana Pavlović komentirala je moguć motiv maloljetnika:

"Iako policijska obrada još traje i ne možemo komentirati konkretan slučaj, vrlo je vjerojatno da je riječ o osveti. To je izuzetno zabrinjavajuće s obzirom na maloljetnu dob počinitelja. Ako djeca uzimaju pravdu u svoje ruke, to nikako ne može biti dobro."

Pavlović ističe da je ključno poslati jasnu poruku mladima da postoje alternativni načini rješavanja sukoba, kako bi se spriječila eskalacija nasilja.

Maloljetničko nasilje u porastu

Psihologinja potvrđuje zabrinjavajući trend:

"Da, maloljetničko nasilje je u porastu. Prema policijskim podacima, početkom 2025. godine zabilježen je porast od oko 30 posto vršnjačkog nasilja. Sve mlađi maloljetnici sudjeluju u sukobima, a neki se organiziraju i u male bande. To pokazuje da više ne možemo govoriti o potpuno sigurnim gradovima."

Pavlović smatra da je problem sustavan:

"Zakazali smo svi – obitelji, škole, institucije. Djeca i mladi nisu dobro – to su simptomi na koje smo trebali reagirati puno ranije kroz prevenciju. Sada je potrebno djelovati konkretnim aktivnostima kako bismo suzbili val nasilja", piše net.hr.