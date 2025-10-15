Maloljetnici tukli starca na Bačvicama, oglasila se policija

Internetom i medijima kruži snimka sa splitskih Bačvica na kojoj se vidi da maloljetnici tuku čovjeka starije životne dobi. Na snimci se čuju i prolaznici koji su snimali događaj, a sa sadržajem iste upoznata je i policija.

"Policija je tijekom jučerašnjeg dana upoznata sa sadržajem snimke. Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta sudionika. Utvrđeno da je je događaj bio 19. rujna 2025.godine.

Policijski službenici su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, s njima su obavljeni razgovori i zaprimljena je kaznena prijava.

Operativnim radom utvrđen je identitet mogućih osumnjičenika i u ovom trenutku poduzimaju se mjere i radnje u cilju njihovog pronalaska", kažu iz policije.