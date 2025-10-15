Gradonačelnik Šuta o napadu maloljetnika: "Nedopustivo je da se ovakve stvari događaju ovdje"

Komentirajući video napada do kojeg je došlo u Splitu u kojem navodno sudjeluju maloljetnici i kojeg je objavila Slobodna Dalmacija, gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je.

"Kao gradonačelnik sam protiv bilo kakvog oblika nasilja. Nedopustivo je da se ovakve stvari događaju ovdje i ono što uvijek mogu apelirati kao gradonačelnik, prije svega moramo biti grad bez nasilja. U svakom slučaju, što se tiče samih maloljetnika, ono što mogu poručiti kao gradonačelnik da moramo raditi dosta na edukaciji i svemu onome što je bitno u danim trenucima da se ovakve stvari više ne događaju…", poručio je gradonačelnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, danas je objavljena snimka napada na 72-godišnjeg muškarca koji se dogodio prije mjesec dana na splitskoj plaži Bačvice. Na snimci, koja je s anonimne adrese poslana Slobodnoj Dalmaciji, vide se dvojica mladića koji udaraju starijeg muškarca na klupi. Pored njega se nalazi žena s psom u naručju.

Na početku snimke jedan od mladića prilazi muškarcu i udara ga šakom u glavu, dok ga snimatelj moli da prestane. Zatim prilazi drugi mladić i muškarca udara nogom u glavu.

"Ubit ćete čovika, ima 90 godina", govori žena, dok snimatelj dodaje: "Čovik krvari...". Na to se iz pozadine čuje odgovor: "Šta me boli kurac šta krvari. Šta ima napadat ženu". Napadnuti muškarac pokušava se obraniti riječima: "Nisam je napa".

Pred kraj snimke koja traje minutu i 11 sekundi jedan od napadača ponovno prilazi muškarcu i udara ga nogom.

Policija još uvijek traga za napadačima, za koje Slobodna Dalmacija piše da su navodno rođeni 2008. i 2010. godine i da su već imali problema sa zakonom. Motiv napada zasad ostaje nepoznat.

Policija traži napadače

Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su da su upoznati sa snimkom te da su pokrenuli kriminalističko istraživanje.

"Policija je tijekom jučerašnjeg dana upoznata sa sadržajem snimke. Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta sudionika", poručili su iz policije.

Utvrđeno je da se događaj zbio još 19. rujna na Bačvicama. Policajci su razgovarali s oštećenima i zaprimili kaznenu prijavu.

"Operativnim radom utvrđen je identitet mogućih osumnjičenika i u ovom trenutku poduzimaju se mjere i radnje u cilju njihovog pronalaska", dodali su.