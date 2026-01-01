Splitska arhitektica upozorava: Ako se cijela splitska obala pretvori u hotele – najbolje da se svi preselimo u Dugopolje

Jedna od gošća Dalmacija Danas Duela bila je arhitektica Mariana Bucat iz Arhitektonskog kolektiva. Osim o budućnosti zgrade Dalmacijavina u splitskoj trajektnoj luci, razgovaralo se i o preobrazbi Istočne obale. Direktor Lučke uprave Split Vice Mihanović kazao je kako se očekuje izdavanje lokacijske dozvole radi raspisivanja međunarodnog natječaja te da se zalaže za izgradnju hotela na mjestu sadašnje zgrade. Bucat, međutim, upozorava da bi Istočna obala mogla dobiti još hotela – i da je riječ o mnogo širem problemu.



„Traži se hotel“ – i nestanak kolodvora

Bucat je otvorila pitanje privatnih interesa u planiranju prostora na Istočnoj obali.

„Lučka uprava planira hotel, a jedan autoprijevoznik iz Makarske, koji je vlasnik jednog značajnog dijela zemljišta u blizini Istočne obale, sada pregovara s gradonačelnikom i inzistira na tome da se njemu dodijeli hotel na toga zemljišta na kojemu više neće biti autobusni kolodvor“, rekla je.

Upozorila je i na trend koji, smatra, mijenja lice Splita:

„Dogodit će se da ćemo imati više hotela na više lokacija u Splitu.“

Poruka kojom je zaključila nastup bila je dramatična i slikovita:

„Ako se dogodi da u cijelom priobalju Splita imamo hotele, onda je najbolje da se svi preselimo u Dugopolje.“

Planovi se križaju s neriješenim statusom kolodvora

U pozadini rasprave o budućnosti Istočne obale stoji i nesigurna sudbina autobusnog kolodvora, čiji su imovinsko-pravni odnosi i dalje neriješeni. Podsjetimo, većinski vlasnik kolodvora Mate Jujnović ranije je za Dalmacija Danas poručio kako ne može ulagati u objekt dok vlasništvo nad zemljištem nije u potpunosti riješeno te da je zbog neisplativosti djelatnosti kolodvora čak ustvrdio kako bi se više isplatilo napraviti parkiralište za osobna vozila.

Istodobno, država i nadležna tijela i dalje vode postupke vezane uz status pomorskog dobra i državne ceste DC410koja prolazi kroz područje gradske luke.

Bucatina upozorenja dolaze u trenutku kada se na najvrjednijim gradskim lokacijama sve češće planiraju hoteli i turistički sadržaji.

Njezina je poruka jasna: ako se svaki komadić splitskog priobalja pretvori u turističku zonu, pitanje je što ostaje gradu i njegovim stanovnicima.

Istočna obala: "Sveto pismo" putničkog prometa ili prostor kompromisa?

Na pitanje kako Lučka uprava planira Istočnu obalu i kako arhitekt vidi da bi je trebalo planirati, Bucat je naglasila da je osnovni odgovor već u postojećem okviru.

"Trebalo bi se planirati kakav je zakonodavni okvir", rekla je i dodala da istočna obala ima "veliku šansu" pomiriti Lučku upravu, željeznicu i privatne aktere. Ipak, smatra da se GUP vjerojatno opet neće mijenjati, ali da u njemu ipak postoji jasna odredba: "Propisano je da se istočna obala mora formirati kao putnički promet i veze na ostale vidove prometa." Zaključila je bez zadrške: "Nema se što drugo izmišljati, to je sveto pismo dok se ne primijeni. Sve mimo toga naprosto nije po putu Božjemu."

Mihanović je odgovorio da se Lučka uprava drži "zakona i granica lučkog prostora" te da su surađivali s Gradom i Hrvatskim cestama "kada se formalno ulazilo u naše područje". Ponovio je stav o zajedničkom interesu: "Ono što je dobro za Grad Split, dobro je i za Lučku upravu."

Naglasio je da prate razvoj GUP-a, posebno u prometnom dijelu: "Mi iz daljine gledamo kako se razvija GUP i mi ćemo pratiti sve što je vezano za to, posebice što se tiče prometa." Ključno pitanje nazvao je presudnim: "Ulaz i izlaz iz luke nas jako zanima, to je pitanje svih pitanja." Zaključio je: "Mislim da smo u dobrom smjeru, u tome se radi aktivno."