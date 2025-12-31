Na vidiku veliko rasterećenje splitske luke: "Mogu sada ekskluzivno otkriti je Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za Luku Stinice"

Ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović u emisiji Dalmacija Danas Duel ekskluzivno je potvrdio da je Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za izgradnju nove trajektne luke Stinice.

Projekt luke Stinice, procijenjene vrijednosti veće od 50 milijuna eura, Lučka uprava Split razvija kao ključni iskorak kojim bi se teretni i dio trajektnog prometa izmjestio iz središta grada. Time se želi znatno rasteretiti gradska luka, posebice tijekom ljetnih mjeseci.

Podsjetimo, ranije ove godine Mihanović je kazao kako je u Stinicama predviđeno šest ro-ro rampi za trajekte, a projekt bi se trebao financirati kombinacijom EU fondova i državnog proračuna.

„Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za Luku Stinice“

U emisiji Dalmacija Danas Duel Mihanović je otkrio novu, ključnu informaciju:

„Mogu sada i ekskluzivno najaviti da je Europska komisija odobrila 40 milijuna eura za Luku Stinice.“

Istaknuo je i širi investicijski okvir:

„Imamo preko 100 milijuna eura novih projekata. Moram pohvaliti Vladu RH i resorno ministarstvo jer su prepoznali Luku Split.“

Cilj: rasterećenje gradske luke

Još ranije ravnatelj je objasnio kako je primarni cilj stvaranje alternativne luke za teretni promet:

„Cilj nam je imati alternativu, a s obzirom da godišnje imamo preko 220 tisuća kamiona, u Stinice bismo prebacili teretni promet pa bismo u ljetnim mjesecima rasteretili gradsku luku i podigli razinu kvalitete putničkog prometa u gradskoj luci.“

„Nemamo planove za nove hotele“

Na pitanje postoje li planovi za nove hotele ili komercijalne sadržaje, Mihanović je izjavio:

„Lučka uprava nema planove za još hotela.“

Dodao je međutim kako trenutačno rade na „četiri velika projekta“ vezana uz javne sadržaje u lučkom području.

U planu i uređenje gatu Svetog Petra i Svetog Nikole

Govorio je i o ostalim zahvatima:

„U okviru gata Svetog Petra mičemo one neugledne kućice, a tu će biti javni toaleti i sve za potrebu putnika.“

„Razvija se i Gat Svetog Nikole, koji nismo do kraja obnovili.“

Osvrnuo se i na prostor bivšeg Bodula:

„To smo uspjeli srušiti, predvidjeli smo javni toalet. Ne ugostiteljski objekti koji će raditi tamo ludilo.“

Za Sjevernu luku naglasio je da je infrastruktura „stara 70 godina“ te da se godinama tek „krpalo“, posebice u dijelu odvodnje.