Splitska arhitektica o sudbini Poljuda: Čini mi se da se podilazi jednoj skupini ljudi

U Novom danu gostovala je Daša Gazde, splitska arhitektica i bivša dugogodišnja predsjednica Društva arhitekata Split i s Ninom Kljenak razgovarala o planovima gradske vlasti za stadion Poljud.

"Svaka zgrada se može obnoviti, a Poljud nema crvenu naljepnicu. Problem treba riješiti Grad, a ne klub.

Meni se čini da se podilazi skupini ljudi jer se boje kako će reagirati", naglašava arhitektica pa nadodaje da struku nitko nije ništa pitao.

"Hajduku struka ne odgovara, dosadna je i priča o strategiji i sveobuhvatnom rješenju, a njima treba flaster rješenje - žele stadion, hotel i šoping centar, ali i mi živimo u ovom gradu. Zašto bi njihove emocije, u smislu da Hajduk ima bolji stadion pa igra bolje, bile važnije od drugih emocija, u odnosu na važnost građevine?

Prije četiri dana javnost je na uvid dobila studiju iz koje se jasno vidi da struka nije kontaktirana.

Čini mi se da sve ide prema tome da se s Poljuda, kao zaštićenog kulturnog dobra "skine" zaštita, ali i u tom slučaju, postoji određena procedura", zaključila je, piše N1.