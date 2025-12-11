Splitska policija zaustavila 29-godišnjaka: Evo koliko će dana provesti na Bilicama zbog vožnje bez vozačke i višestrukih prekršaja

Policijski službenici prometne policije u utorak 9. prosinca 2025. godine oko 21:30 sati u Kaštel Starom zaustavili 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, budući da mu je zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova određena dvogodišnja zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

S obzirom na to da je 29-godišnjak višestruki ponavljač prometnih prekršaja, uhićen je i u žurnom postupku odveden je na sud. sudu je predloženo određivanje zadržavanja kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja jer je do sada na temelju pravomoćnih sudskih presuda kažnjavan, a i ponašanje u prometu nije promijenio i nastavio je s činjenjem prekršaja.

Policija je tražila zadržavanje i kaznu zatvora u trajanju 30 dana.

Sud je proveo postupak, utvrdio da je 29-godišnjak odgovoran za počinjeni prekršaj i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.