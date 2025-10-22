SPLIT Završena rekonstrukcija potpornog zida u Varaždinskoj ulici na Kmanu

U roku od tri mjeseca završeni su radovi na rekonstrukciji potpornog zida u Varaždinskoj ulici u gradskom kotaru Kman. Radovi su obuhvaćali izmještanje postojećih betonskih blokova te rekonstrukciju zida i stepeništa u obuhvatu zahvata, javili su iz Grada Splita.

Zbog blizine stambenih objekata, zahvat je izveden bez rušenja postojećeg zida. Ugrađena su geotehnička sidra te izveden armirani mlazni beton koji je trnovima povezan s postojećom konstrukcijom.

Projektiranje i stručni nadzor izvela je tvrtka GEOSONDA d.o.o. iz Splita, dok je izvođač radova bila zajednica ponuditelja Građevno Zec d.o.o. i Geo Splitting d.o.o., također iz Splita.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 280.000 eura s PDV-om.