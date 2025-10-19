Split, Zagora, otoci: Mnoge adrese u ponedjeljak će biti bez struje, provjerite je li vaša na popisu

HEP javlja da će sutra, 20. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: Gundulićeva 26, 28, 30, 32 od 10 do 12 sati
Šolta
Ulica: Gornje Selo, Grohote od 8 do 11 sati
Crivac
Ulica: sve od 9 do 14 sati
Dugopolje
Ulica: Bleiburških žrtava, dio ulice Matice hrvatske od 9 do 13 sati
Hvar
Ulica: Bogomoljska Selca od 9 do 15 sati
Basina, Vrboska, Nova Poštica i Vitarnja od 9 do 10 sati
Proložac (Ričice)
Ulica: Cera, Lažete, Bjelojelići, Tavre od 8.30 do 14 sati
Velić
Ulica: Raduna od 8.30 do 13.30
