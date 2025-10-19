Close Menu

Split, Zagora, otoci: Mnoge adrese u ponedjeljak će biti bez struje, provjerite je li vaša na popisu

Pripremite se na vrijeme!

HEP javlja da će sutra, 20. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: Gundulićeva 26, 28, 30, 32 od 10 do 12 sati

Šolta

Ulica: Gornje Selo, Grohote od 8 do 11 sati

Crivac

Ulica: sve od 9 do 14 sati

Dugopolje

Ulica: Bleiburških žrtava, dio ulice Matice hrvatske od 9 do 13 sati

Hvar

Ulica: Bogomoljska Selca od 9 do 15 sati

Basina, Vrboska, Nova Poštica i Vitarnja od 9 do 10 sati

Proložac (Ričice)

Ulica: Cera, Lažete, Bjelojelići, Tavre od 8.30 do 14 sati

Velić

Ulica: Raduna od 8.30 do 13.30

