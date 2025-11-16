SPLIT – ZADAR 88-82: Pobjeda Žutih u ludoj utakmici, Tornado držao atmosferu na tribinama

Košarkaši Splita i Zadra danas su od 18 sati na Gripama igrali u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige, a konačni je rezultat otišao na stranu Splita, 88:82. Prva, druga i treća četvrtina pripale su Splitu (23:22, 15:14, 19:14), posljednja Zadru (13:20), a produžeci su bili na strani Splita (18:12). Prije samog početka susreta himnu Hrvatske izveo je Gradski zbor Brodosplit.

Prvu je četvrtinu otvorio Split dvicom Jordana, a Ramljak je potom uzvratio na isti način. Sikirić zatim pogađa dvicu, kao i Žganec s druge strane za 4:4. Sikirić je ubacio dva poena, a Ramljak tricom dovodi Zadar u minimalno vodstvo od 6:7. Sikirić je bio mirne ruke s linije za tricu, a Mihailović je jednim slobodnim bacanjem smanjio prednost Splita na 9:8. Jordano je potom pogodio tricu, a Perasović dvicu uz koš-faul za 15:8. Mazalin je dvicom smanjio prednost Žutih, kao i Žganec tricom na 15:13. Myers je nakon solo-prodora mirno zabio dvicu, a s druge je strane Mazalin također ubacio dva poena. Mihailović je potom vratio prednost Zadru pogodivši tricu za 17:18, no Split se vratio preko Antichevicha. U idućem su napadu Zadrani pogriješili, Jordano je izborio dva slobodna bacanja koja je uspješno realizirao za 21:18, ali Mazalin zakucavanjem smanjuje prednost Splita. Antichevich se zatim našao u gužvi i uspio zabiti dvicu nakon gužve u reketu, a Mihailović je sa zvukom sirene pogodio dvicu za 23:22.

Druga je četvrtina započela dvicom Antichevicha, a potom je Ramljak dvaput bio precizan s linije slobodnog bacanja. S druge je strane bio precizan Kučić, također dvama slobodnim bacanjima, a onda je i pogodio tricu za 30:24. Zatim je Dragić dodao tri poena, a potom je čak dvije i pol minute kasnije Stephens ubacio dva slobodna bacanja za dvoznamenkastu prednost Splita od 35:24. Zadar je smanjio dvjema dvicama i koš-faulom Žganeca na 35:29, a onda je Beech dodao još dva poena u korist Zadra. Jordano je potom ubacio jedno slobodno bacanje, kao i Mazalin s druge strane, a Mihailović je smanjio prednost gostiju na 36:35. Marinelli je potom zabio dvicu, no Kapusta s druge strane pogađa jedno od dva slobodna bacanja za 38:36 na poluvremenu.

Treća je četvrtina započela tricom Kapuste, a Myers je potom izborio dva slobodna bacanja koja je i realizirao za 40:39. Već je u idućem napadu Mihailović vratio prednost Zadru zabivši dvicu. Zatim su Ramljak i Mazalin dodali dva poena za vodstvo Zadra od 40:45, ali Drežnjak tricom i Jordano dvjema tricama vraćaju prednost u korist Splita na 49:45. Klarica je potom izborio dva slobodna bacanja i realizirao oba, a isto je s druge strane učinio i Stephens za 51:47. Gotovo je minutu nakon Drežnjak pogodio tricu, Ramljak je uzvratio istom mjerom, a kao i Jordano za 57:50.

Posljednja je četvrtina započela dvicom Marinellija, a onda je uslijedilo čak šest trica u nizu i naizmjenice, a pogađali su ovim redom: Beech, Drežnjak, Kapusta, Sikirić, Beech i Klarica. Potonji je potom ubacio dva poena za ponovnu prednost Zadra 62:64, Drežnjak je dvicom poravnao rezultat, a Mazalin ponovno vratio prednost Zadru. Jordano je zatim pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 65:66, a Dragić je potom realizirao oba za minimalnu prednost domaćina. Isti je igrač pogodio dvicu nešto više od minute i pol nakon, a Mazalin u idućem napadnu smanjuje na 69:68. Žganec potom dovodi Zadar u vodstvo nakon dva poena, a Kučić je potom poravnao rezultat jednim slobodnim bacanjem za 70:70 i odlazak u produžetke.

Produžetke je otvorio Dragić dvama preciznim slobodnim bacanjima, no Mihailović sve vraća na početak pogodivši dvicu. Mihailović je potom upisao nova tri poena, a onda je dodao i slobodno bacanje za 72:76. Perasović je potom pogodio dvicu, Drežnjak tricu i Dragić dvicu za 79:76. Mihailović je zatim tricom poravnao rezultat, a Ramljak je jednom bio precizan s linije slobodnih bacanja. Drežnjak je bio mirne ruke i pogodio oba slobodna bacanja za vodstvo Splita 81:80, a onda je Mihailović zabio oba slobodna bacanja, a Jordano dvicom dovodi Split u vodstvo. Drežnjak je zatim mirno realizirao dva koša s linije slobodnih bacanja za 85:82, a Jordano je realizirao sva tri slobodna bacanja za konačnih 88:82.

Najučinkovitiji igrač u redovima Splita bio je Jordano 23, 1sk, 1as, 1ukr, a potom Drežnjak 15, 5sk, 2as, 1ukr; Dragić 11, 2sk, 4ukr; Sikirić 10, 2sk; Antichevich 6, 5sk, 1as, 1ukr; Kučić 6, 3sk, 2as; Perasović 5, 3sk, 1as; Stephens 4, 6sk, 2as, 1blk; Marinelli 4, 3sk, 4as, 2ukr; Myers 4, 3sk, 3as, 1ukr; Jemo i Svoboda.

Kod Zadra najviše se istaknuo Mihailović s double-double učinkom 22, 13sk, 3as, 1blk, a potom Žganec, također s double-double učinkom 12, 10sk, 3as; Mazalin 13, 5sk, 7as, 1ukr, 1blk; Ramljak 13, 5sk, 4as, 1ukr, 1blk; Beech 8, 4sk, 1as; Kapusta 7, 1sk, 1as; Klarica 7, 1sk, 1as; Božiković, Dundović, Gulan i Torbarina.

Split će idući susret odigrati 21. studenog protiv Krke na Gripama u sklopu 8. kola AdmiralBet ABA lige grupe A, a Zadar će na Višnjiku 23. studenog ugostiti Dubrovnik u sklopu 9. kola SuperSport Premijer lige.