Split večeras slavio Željka Jerkova i slavnu eru Jugoplastike

U prepunom salonu Košarkaške dvorane u domu tristrukih europskih prvaka okupio se večeras košarkaški i sportski Split. Promovirana je monografija novinara i spisatelja Tomislava Gabelića "Željko Jerkov – kolekcionar zlatnih medalja". Brojna lica velike žute obitelji, poklonika KK Split, nekadašnje Jugoplastike, koju je Željko Jerkov sedamdesetih i početkom osamdesetih godina predvodio do osvajanja titula državnog prvaka, osvajača kupova i europskih kupova "Radivoja Korača", bila su prisutna.

Okupilo se brojno društvo, a među poznatim imenima sreli smo Duju Krstulovića, Mihajla Manovića, Antu Mišu, Feđu Klarića, Zdravka Reića, direktora KK Split Ivu Tomasovića, predsjednika KK Split Domagoja Maroevića, člana NO KK Split Ivicu Bašića i brojne poštovatelje Željka Jerkova te poklonike žute boje.

Na kraju je Željin prijatelj Zvonimir Tolić, nekadašnji klupski direktor marketinga, glasom tenora zapjevao "Splite moj", što su iz srca zapjevali svi okupljeni, prisjećajući se slavnih dana.

"Biti će to opet", kaže gospodin pored mene, "i neka bude, velik je to klub bio i biti će."