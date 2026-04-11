Split već u ljetnom ritmu: Riva prepuna turista, sunce mami na svaki korak

Iako smo kalendarski još duboko u proljeću, Split je ove subote pokazao svoje ljetno lice.

Temperatura je oko dvadesetak stupnjeva, a splitska Riva danas je prepuna turista koji uživaju na suncu i na terasama obližnjih kafića.

Grad pod Marjanom ima jako puno toga za ponuditi u predsezoni, pa rijeke turista već preplavljuju Dioklecijanovu palaču.

Dio turista voli sjesti na zidić kako bi upili vitamin D, a po svemu sudeći, selfi je najdraža fotografska opcija.