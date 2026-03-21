Split u znaku solidarnosti: Dan narcisa ističe važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke

Ove subote Split je bio obojen u ružičasto-zlatne tonove narcisa, cvijeta koji simbolizira borbu protiv raka dojke. Na Rivi, u blizini Marmontove ulice, održano je tradicionalno obilježavanje Dana narcisa – događaja koji podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti.

Iz udruge Caspera ističu da je ovo više od običnog okupljanja. Riječ je o prigodi da se zajednica ujedini u podršci ženama koje se suočavaju s rakom dojke te da se podigne svijest o tome koliko je pravovremeno otkrivanje ključno.

"Rano otkrivanje raka dojke znatno povećava šanse za preživljavanje. Važno je da žene redovito provode samopreglede i da se pri najmanjoj sumnji odmah obrate liječniku. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke pruža organizirani probir koji mnogim ženama može spasiti život", naglašavaju iz Caspere.

Osim podizanja svijesti, Dan narcisa ima i humanitarni karakter. Svaka kupljena narcisa simbolizira podršku i nadu, a prikupljena sredstva pomažu oboljelima i njihovim obiteljima. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže i pokažu zajedništvo: „Pokažimo da u ovoj borbi nitko nije sam i da zajednica stoji uz one kojima je podrška najpotrebnija.“

Rak dojke je najčešći rak i vodeći uzrok smrti od raka kod žena

Statistike potvrđuju važnost ovakvih inicijativa. Rak dojke je najčešći oblik raka kod žena i vodeći uzrok smrti od raka u europskoj regiji. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u 2020. godini dijagnosticirano je 576.337 novih slučajeva, a 157.111 žena je preminulo. Do kraja te godine gotovo 2,3 milijuna žena u Europi živjelo je s dijagnozom raka dojke unazad pet godina.

Iako rak dojke pogađa žene diljem svijeta, razlike u ishodima bolesti i dalje su velike. Petogodišnje stope preživljavanja u zapadnoj Europi prelaze 90%, dok u srednjoj i istočnoj Europi iznose oko 75%. U Ukrajini taj postotak pada na 56%, a u Uzbekistanu na 43%. Rješavanje tih nejednakosti zahtijeva sustavna ulaganja u kvalitetne zdravstvene usluge i resurse za rano otkrivanje i liječenje bolesti.