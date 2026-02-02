Split u zlatnim bojama prije promjene vremena

Danas je bio posljednji sunčani dan uoči promjene vremena koja stiže tijekom noći. Prema prognozama, očekuje se postupno naoblačenje, dok će jaku buru zamijeniti jugo, što će donijeti nestabilnije vremenske prilike.

Uoči promjene vremena, Splićani i brojni posjetitelji uživali su u dojmljivom zalasku sunca nad gradom. Kako je izgledao večerašnji zalazak sunca u Splitu, pogledajte u fotogaleriji.