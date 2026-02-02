Close Menu

Split u zlatnim bojama prije promjene vremena

FOTOGALERIJA Oprostite se od sunca na nekoliko dana

Danas je bio posljednji sunčani dan uoči promjene vremena koja stiže tijekom noći. Prema prognozama, očekuje se postupno naoblačenje, dok će jaku buru zamijeniti jugo, što će donijeti nestabilnije vremenske prilike.

Još samo danas sunce, potom "totalka" od vremena. U srijedu orkanski udari juga i veliki problemi u prometu morem, stiže višednevna kiša

Uoči promjene vremena, Splićani i brojni posjetitelji uživali su u dojmljivom zalasku sunca nad gradom. Kako je izgledao večerašnji zalazak sunca u Splitu, pogledajte u fotogaleriji.

