SPLIT U CVATU Splićani prošetali Rivom, otišli kući s novim pitarima

Jučer je svečano otvoren 49. Međunarodni Praznik cvijeća i obrtništva u Splitu, čime je grad i službeno zakoračio u svoje najšarenije proljetno izdanje. Riva je ovih dana u pravom proljetnom ruhu, a posjetitelji mogu uživati u mirisima i bojama stotina vrsta cvijeća, koje se nude u obliku sadnica, cvjetnih aranžmana i dekorativnih pitara za dom i balkon.

Šarenilo i mirisi cvijeća, vesela atmosfera i glazba na Rivi stvaraju savršenu proljetnu kulisu, a mnogi Splićani i turisti rado fotografiraju svaki kutak sajma kako bi zabilježili dolazak proljeća u gradu. Za sve ljubitelje prirode i umjetnosti, ovaj praznik cvijeća je idealna prilika za opuštanje, inspiraciju i uživanje u prvom pravom proljetnom danu u Splitu.

Prošetali smo jutros Rivom, evo kako izgleda.