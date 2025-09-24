Split: Tribina o ljudskim pravima odraslih osoba s invaliditetom

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu ugostit će u ponedjeljak, 29. rujna 2025., s početkom u 10 sati, tribinu pod nazivom „Tribina za ljudska prava OSI – odrasle osobe s invaliditetom nakon punoljetnosti“.

Događaj organizira Udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“ Split u okviru projekta Grada Splita „Edukacije i izobrazbe kao alati osnaživanja osoba s invaliditetom“.

Na tribini će roditelji i udruge po prvi put javno dobiti odgovore o ključnim pitanjima vezanim uz lišenje poslovne sposobnosti, skrbništvo, sudsku praksu u tim postupcima, ulogu Zavoda za socijalni rad – područni ured Split, kao i primjere dobre prakse skrbi osoba s invaliditetom bez roditelja. Posebno će biti predstavljeno iskustvo Centra za socijalnu inkluziju Šibenik.

U raspravi sudjeluju:

Darijo Jurišić , pravobranitelj OSI

, pravobranitelj OSI Tea Ljubić , upraviteljica Zavoda za socijalni rad – područni ured Split

, upraviteljica Zavoda za socijalni rad – područni ured Split Maja Karaman Grbavac , sutkinja Općinskog suda

, sutkinja Općinskog suda Marina Elez Urlić , ured Pravobranitelja OSI – područni ured Split

, ured Pravobranitelja OSI – područni ured Split Sandra Pavela , voditeljica Odjela za posebno skrbništvo

, voditeljica Odjela za posebno skrbništvo Merica Šarčević , Zavod za socijalni rad – područni ured Split, Odjel za odrasle osobe s invaliditetom

, Zavod za socijalni rad – područni ured Split, Odjel za odrasle osobe s invaliditetom Marija Alfirev, ravnateljica Centra za socijalnu inkluziju Šibenik

Tribina je otvorena za javnost i predstavlja važan korak u osvještavanju i rješavanju izazova s kojima se odrasle osobe s invaliditetom susreću nakon punoljetnosti.