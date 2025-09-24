Split: Tribina o ljudskim pravima odraslih osoba s invaliditetom

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu ugostit će u ponedjeljak, 29. rujna 2025., s početkom u 10 sati, tribinu pod nazivom „Tribina za ljudska prava OSI – odrasle osobe s invaliditetom nakon punoljetnosti“.
Događaj organizira Udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“ Split u okviru projekta Grada Splita „Edukacije i izobrazbe kao alati osnaživanja osoba s invaliditetom“.
Na tribini će roditelji i udruge po prvi put javno dobiti odgovore o ključnim pitanjima vezanim uz lišenje poslovne sposobnosti, skrbništvo, sudsku praksu u tim postupcima, ulogu Zavoda za socijalni rad – područni ured Split, kao i primjere dobre prakse skrbi osoba s invaliditetom bez roditelja. Posebno će biti predstavljeno iskustvo Centra za socijalnu inkluziju Šibenik.
U raspravi sudjeluju:
- Darijo Jurišić, pravobranitelj OSI
- Tea Ljubić, upraviteljica Zavoda za socijalni rad – područni ured Split
- Maja Karaman Grbavac, sutkinja Općinskog suda
- Marina Elez Urlić, ured Pravobranitelja OSI – područni ured Split
- Sandra Pavela, voditeljica Odjela za posebno skrbništvo
- Merica Šarčević, Zavod za socijalni rad – područni ured Split, Odjel za odrasle osobe s invaliditetom
- Marija Alfirev, ravnateljica Centra za socijalnu inkluziju Šibenik
Tribina je otvorena za javnost i predstavlja važan korak u osvještavanju i rješavanju izazova s kojima se odrasle osobe s invaliditetom susreću nakon punoljetnosti.