Split Tech City Festival: Prvi dan oduševio publiku, večeras na rasporedu internacionalni program

Treće izdanje Split Tech City Festivala otvoreno je sinoć u Ljetnom kinu Bačvice pred mnogobrojnom publikom. Ovu dvodnevnu konferenciju posvećenu tehnologiji i poduzetništvu organizira Startup - udruga za poticanje i razvoj IT sektora Splita i regije, poznatija kao Split Tech City.

U ime organizatora okupljene je pozdravio Toni Trivković, predsjednik Udruge:

- Započeo sam ovu inicijativu prije 15-ak godina svakog mjeseca organizirajući mali IT meetup, prvi takav u Splitu. Sad sam okružen entuzijastičnom ekipom s kojom već nekoliko godina kroz Udrugu koju članstvom podržava više od 90 tvrtki potičem daljnji razvoj splitske tehnološke scene, kazao je Trivković.

Okupljene je na otvaranju pozdravio i gradonačenik Ivica Puljak, poželjevši dobrodošlicu svima, posebno gostima koji su iz drugih gradova i zemalja došli na STC Festival.

- Grad Split s ponosom podržava Split Tech City Festival, a to će sigurno nastaviti i u budućnosti. Krajem godine ćemo završiti Tehnološki park na Dračevcu, za koji se nadam da će postati novo središte za razvoj visokih tehnologija u Splitu, a planiramo i renovaciju Doma mladih; upravo uz sposobne mlade ljude i nove tehnologije vidimo budućnost Splita, a Split Tech City Festival na najbolji mogući način prikazuje taj spoj na djelu, rekao je Puljak.

U pretprogramu Festivala je, u organizaciji DUMP Udruge mladih programera, održana panel rasprava “Zašto i kako (ne) počinjati karijeru u IT sektoru tijekom krize?”, na kojoj su nastupili Nataša Kapov-Kostovski (Lemax, Mentoring Byte), Dunja Ivana Ballon (HURS, Dani Komunikacija) i Antonio Perić-Mažar (Locastic). Panel je moderirala Pinija Poljaković, ujedno voditeljica cijele večeri.

Panel raspravom “Evolucija odgovornosti - od juniora do seniora” započeo je glavni dio porgrama prve večeri. Kao panelisti su nastupili Ante Dagelić (GetByBus), Ivan Listeš (IT Sistemi-Nove tehnologije) i Mensur Duraković (Agilathon), dok je moderatorica bila Romana Ban (Split Tech City).

Predavanja su održali Biljana Cerin (Ostendo Consulting), koja je govorila o građenju međunarodne karijere u području kibernetičke sigurnosti, Ivan Biliškov (Codeasy) koji je publiku pridobio zanimljivostima o utjecaju umjetne inteligencije na život i rad te Antonio Perić-Mažar (Locastic), čije je izlaganje “Što bih poručio mlađem sebi?” posebno oduševilo mladu publiku.

Nakon službenog dijela programa, uslijedilo je druženje i umrežavanje uz glazbu koju je puštao DJ Matthew Bee, dok se se za ugostiteljski aspekt pobrinuli Danijell Nikolla (Corto Maltese freestyle food) i Frane Delić (Pinku fish&wine).

Što nas danas očekuje?

Danas slijedi internacionalni dan Split Tech City Festivala pa se program održava na engleskom jeziku. Voditeljsku palicu držat će Michael Freer, Britanac koji već više od 7 godina živi u Splitu. Pretprogram počinje u 17:40, a sastojat će se od dvije Split Startups Meetup panel rasprave, fokusirane na poduzetništvo mladih, blockchain i web3.

Glavni dio programa internacionalnog dana, s početkom u 19:20, otvara se panel raspravom ‘International Side of Split’, na kojoj će publika čuti perspektive ljudi koji su doselili u Split iz raznih dijelova svijeta i svjesno ga odabrali kao svoje mjesto za život. Panelisti su Geoff Bratton, američki poduzetnik rodom iz Kalifornije, suvlasnik restorana Fig i suosnivač Udruge stranih poduzetnika; Sara Dyson, osnivačica Expats in Croatia podrijeklom iz Teksasa, suosnivačica Udruge stranih poduzetnika i dobitnica nagrade Utjecajne žene Hrvatske za 2023. Godinu; Piero Palevsky, freelance programer iz Bostona i volonter splitske udruge za mlade Jedna Mladost, i Jan Bodnar, rodom iz Poljske, poduzetnik i suosnivač IT tvrtke Unique People.

Nakon panel rasprave slijede tri predavanja, od kojih ističemo ono Ivana Burazina, jednog od istaknutijih pripadnika domaće IT zajednice, poznat kao suosnivač brenda Codeanywhere i pokretač Shift konferencije. Ivan je nedavno otišao iz Infobipa i započeo novo poduzetničko poglavlje pod imenom Daytona. U predavanju pod nazivom ‘How Embracing Setbacks Shows You the Way Forward’ govorit će o lekcijama koje je naučio tijekom svog dugogodišnjeg doprinosa razvoju IT scene Splita, kao i tijekom rada na razvoju uspješnih poslovnih priča.

Osim Ivana Burazina, na pozornicu će kao predavači izići još dvojica stručnjaka:

Andreas Spechtler (Silicon Castles) održat će predavanje ‘Key Success Factors for Worldwide Tech Business’, dok će predavanje naziva ‘The Future of Marketing’ održati Aleks Jakulin (Katalys).

Ulaznice za internacionalni dan se još uvijek mogu kupiti, a svi detalji su dostupni na https://en.split-techcity.com/festival/.

Uz Grad Split, Split Tech City Festival podržale su tvrtke AGILO, GetByBus, Bitcoin Store i EPAM Systems.