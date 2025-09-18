Split: Svečano otvorena međunarodna znanstvena konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Svečano otvorenje međunarodne znanstvene konferencije Hrvatsko-francuski upravnopravni dani održano je 18. rujna u MEDILS-u. Svečanosti su nazočili ministar znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, prorektori prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan, prof. dr. sc. Boris Maleš i prof. dr. sc. Bosiljka Britvić-Vetma, inače dugogodišnja članica Organizacijskog odbora, pročelnica Ureda rektora Ivana Pletković, dekan Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Ratko Brnabić, prorektorica Sveučilišta Panthéon Assas-Paris II Cecile Guerin-Bargues, veleposlanik Republike Francuske Fabien Fieschi, predsjednik Odjela za upravu Državnog savjeta Republike Francuske Remi Bouchez, professor emeritus Sveučilišta Pantheon-Assas Pariz 2 Marc Gjidara, jedan od pokretača ovog skupa, predsjednica Visokog upravnog suda Republike Inga Vezmar Barlek, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, zamjenik predsjednika Ustavnog suda RH Mato Arlović te ravnateljica Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske Zdenka Pogarčić.

Devetnaest godina kontinuiteta

Već 19 godina na Medilsu se okupljaju eminentni hrvatski i francuski pravni eksperti, znanstvenici i praktičari, iz područja upravnog prava, kako bi izložili i raspravili aktualne upravnopravne teme. No ova godina imala je i tužan prizvuk jer u lipnju preminuo jedan od inicijatora skupa i član Organizacijskog odbora prof. dr. sc. Neven Šimac, predsjednik Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja 'Robert Schuman'.

Nakon minute šutnje, o uvaženom profesoru, istaknutom pravniku i borcu za ljudska prava prigodnu riječ održali su prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, prorektorica Sveučilišta u Splitu i predsjednica Organizacijskog odbora skupa te professor emeritus Marc Gjidara, profesor na Sveučilištu Pantheon Assas Pariz II i dugogodišnji suradnik profesora Šimca.

Glavna tema konferencije

Konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani kontinuirano se održava od 2007. godine, a ove godine glavna tema konferencije je „Kontrola nad javnom upravom“. Organizatori su Pravni fakultet u Splitu, Sveučilište Panthéon Assas-Paris II, Sveučilište u Splitu, Državni savjet Republike Francuske, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanje - “Robert Schuman” (Split), uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita te pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Govor rektora Dragana Ljutića

Postoji povijesna povezanost Splita i Dalmacije s Francuskom koja se nastavlja i danas. Naime, nedaleko odavde, u Trogiru, još 1806. godine osnovan je prvi Medicinski fakultet u ovom dijelu Europe, u vrijeme kada je Dalmacija bila pod francuskom vlašću. Kažu da je u to doba učinjeno više infrastrukturno, nego stoljećima prije toga. Danas nas na to razdoblje podsjećaju brojni Napoleonovi spomenici. Sveučilište u Splitu ponosni je član Alijanse maritimnih sveučilišta, europske mreže koja povezuje devet sveučilišta i jača suradnju u području obrazovanja, istraživanja i studentske mobilnosti. Naša povezanost s francuskim i drugim europskim sveučilištima potvrđuje da Split ima važnu ulogu u europskom akademskom prostoru - kazao je u svom pozdravnom govoru rektor Ljutić naglasivši kako je Sveučilište u Splitu ostvarilo izniman međunarodni uspjeh na svjetskoj rang-listi WURI gdje je svrstano među 100 najboljih sveučilišta zauzevši visoko 79. mjesto. Posebno priznanje stiglo je u kategoriji studentske mobilnosti, gdje je splitsko sveučilište zauzelo prvo mjesto u svijetu.

Rektor je zahvalio svim sudionicima i organizatorima skupa koji su svojim trudom i zalaganjem doprinijeli da se konferencija održava dugi niz godina. Iskazao je i zadovoljstvo što se odvija upravo u prostorima MEDILS-a koje je sada dio Sveučilišta.

Želimo otvoriti interuniverzitetski centar u MedILS-u, koji će postati mjesto okupljanja profesora, znanstvenika i studenata iz cijelog svijeta. Naš je cilj širiti pozitivne krugove, spajati ljude i stvarati nove prilike za sve nas - poručio je rektor Ljutić.

Potpora znanstvene i akademske zajednice

Kontinuitet održavanja ovog međunarodnog simpozija, koji će dogodine obilježiti 20. obljetnicu, pokazuje stalni interes, kako znanstvene i akademske javnosti tako i praktičara, za raspravom o najaktualnijim upravno-pravnim temama. Kako je uvodno kazao dekan Brnabić skup kombinira najbolje u teoriji i praksi u području upravnog prava i donosi znanja na korist svima te će stoga uvijek imati podršku Pravnog fakulteta u organizaciji.

Sličnu poruku uputila je prorektorica Sveučilišta Panthéon Assas-Paris II Cecile Guerin-Bargues istaknuvši kako je njihova institucija izuzetno sretna zbog sudjelovanja u ovom skupu koje je mjesto plodnog dijaloga između hrvatskih i francuskih pravnih stručnjaka i dužnosnika. Dugovječnost skupa, istaknula je, svjedoči o njegovoj važnosti.

Poruke ministara

I prema riječima ministra Fuchsa, kao i ministra Habijana, snaga ovog skupa je u tome što omogućuje obostranu razmjenu mišljenja iz čega proizlaze nova rješenja koja će dalje dovesti do unaprjeđenja sustava javne uprave. Ovo je odličan primjer suradnje dviju prijateljskih zemalja gdje se razmjenjuju znanja s ciljem poboljšanja dosadašnjih praksi.

Svatko od nas je od rođenja na neki način involviran u upravno pravo i zato je ono izrazito važno. Također je bitno u vremenu kada je pred nama veliki izazov digitalne transformacije, odnosno digitalizacije. U tom procesu koji će se odvijati s ciljem veće učinkovitosti ne smijemo zaboraviti ono što je upravo tema ovogodišnjeg skupa, a to je i kontrola nad javnom upravom - istaknuo je ministar Habijan zaželjevši svima uspješan rad, uz poruku da se svi ponovno susretnu i slijedeće godine.

Skup je otvorio ministar Fuchs koji je posebno istaknuo važnost ove konferencije u vremenu neizvjesnosti i velikih globalnih promjena u sigurnosnom i gospodarskom aspektu koje će se reflektirati na društvo u cijelosti, a upravo pravni ustav trebat će pravovremeno dati nove pravne okvire i pravorijeke.