Split sve privlačniji studentima: Milijunska ulaganja podižu studentski standard i kvalitetu života

Studentski centar Split u 2025. godini nastavio je s intenzivnim ulaganjima u studentski standard, potvrđujući rast kvalitete života i studiranja u Splitu. Rezultati jasno pokazuju kako se kroz razvoj infrastrukture, unapređenje usluga i bogatiji studentski život, Split sve jasnije pozicionira kao jedan od najpoželjnijih studentskih gradova u Hrvatskoj.

Tijekom 2025. godine nastavljen je snažan investicijski ciklus, a ukupna ulaganja u opremu i infrastrukturu premašila su 3,7 milijuna eura. Ulaganja su financirana vlastitim sredstvima, u najvećem dijelu ostvarenima kroz prihode od dodatnih i komercijalnih djelatnosti. Riječ je o održivom modelu poslovanja koji omogućuje da se prihodima ostvarenim na tržištu sustavno unaprjeđuju uvjeti života i studiranja u Splitu.

Jedan od najvažnijih projekata u prošloj godini bilo je otvorenje novog restorana STOP na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, vrijednog više od 2,2 milijuna eura. Time je dodatno unaprijeđena dostupnost studentske prehrane na Kampusu, uz višu razinu kvalitete, organizacije usluge i funkcionalnosti prostora.

Istovremeno se u području studentskog smještaja provodi opsežan ciklus obnove. U Hostelu Spinut uređene su i klimatizirane sobe, a u tijeku je i cjelovita renovacija sanitarnih čvorova. Projekt je u završnoj fazi i njegov se završetak očekuje do kraja lipnja, čime će se dodatno podići razina kvalitete smještaja. Uz to, kontinuirano se ulaže u opremu, energetsku učinkovitost i kvalitetu boravka u svim studentskim domovima.

„Naša vizija i cilj razvoja Studentskog centra su jasni, želimo stvarati uvjete zbog kojih će mladi birati Split za studij, ali i u njemu ostajati. Ulaganja u smještaj, prehranu i sadržaje nisu sama sebi svrha, nego dio šire vizije razvoja Splita kao modernog studentskog grada. To potvrđuju i naša stalna ulaganja u proteklih pet godina, a tim smjerom nastavljamo i dalje. Upravo nam naše dodatne djelatnosti omogućuju model razvoja koji doprinosi svakodnevnom studentskom iskustvu“, izjavio je ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić.

No, Split danas studentima nudi više od osnovnih uvjeta. Kampus se sve snažnije razvija kao mjesto okupljanja, iskustava i interakcije. Restoran Kampus, koji je tijekom godine ugostio više od 75 događanja, postao je jedno od središta studentskog društvenog života, a različiti programi, od kvizova i koncerata do tematskih večeri i projekcija, dodatno obogaćuju svakodnevicu studenata. Takav razvoj prati i snažna digitalna prisutnost Studentskog centra, kroz koju se komunicira s mladima. Rast dosega i interakcije na društvenim mrežama potvrđuje kako Split sve više dopire do nove generacije studenata, ne samo u Hrvatskoj nego i šire.