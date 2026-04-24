SPLIT SPORTS FESTIVAL ODUŠEVIO I DRUGOG DANA UFC prvak Tom Aspinall: „Osjećam koliko sport znači ljudima u Splitu“

Drugi dan Split Sports Festivala 2026 donio je spektakularnu atmosferu, snažan međunarodni odjek i program koji je još jednom potvrdio da je Split ovih dana epicentar sporta, inspiracije, turizma i velikih priča. Grad pod Marjanom još je jednom pokazao da s lakoćom može biti domaćin događanjima svjetskog formata.

Posebnu pažnju javnosti već u jutarnjim satima izazvao je dolazak UFC prvaka teške kategorije Tom Aspinall, jednog od najvećih borilačkih imena današnjice. Aspinall je najprije posjetio stadion Poljud, gdje mu je uprava HNK Hajduka uručila dres Hajduka s brojem 1, što je izazvalo veliko oduševljenje navijača i medija. Uslijedio je atraktivan dolazak na Peristil, gdje ga je dočekala Dioklecijanova straža u jedinstvenom ambijentu antičkog Splita – prizor koji je obišao društvene mreže i medije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U konferencijskom dijelu programa, dvorana hotela Hotel Amphora bila je popunjena, a publika je s velikim interesom pratila niz vrhunskih panela i susrete s istinskim sportskim ikonama.

Na panelu Beyond the Game – Izazovi profesionalnog sporta iza reflektora sudjelovali su Jure Marelja, Dino Sinovčić, Barbara Matić, Ivano Balić, Boštjan Nachbar, Roberto Malnar i Roko Ukić. Raspravljalo se o pritiscima koje donosi vrhunski sport, očekivanjima javnosti, važnosti discipline, svakodnevnim odricanjima te izazovima tranzicije nakon završetka profesionalne karijere. Panelisti su istaknuli kako se najveći sportaši ne razlikuju samo po talentu, već po mentalnoj čvrstoći, dosljednosti i sposobnosti da se nose s porazima jednako kao i s pobjedama. Posebno je naglašena potreba sustavnije brige o mentalnom zdravlju sportaša te važnost stvaranja kvalitetnog života nakon sportske karijere.

Panel Velika natjecanja kao pokretač razvoja destinacije okupio je Marin Škifić, Toni Gamulin, Feliks Lukas, Dražen Forgač, Miroslav Blažević i Ismar Moralić. Zaključeno je kako velika sportska događanja imaju višestruku vrijednost za gradove i regije – od turističkog prometa i povećane potrošnje do snažne međunarodne promocije, novih investicija i razvoja infrastrukture. Istaknuto je kako uspješno organizirani eventi ostavljaju dugoročan trag, podižu reputaciju destinacije i stvaraju novu generaciju sportskih i turističkih prilika.

Na panelu Budućnost sporta kroz nove medije i AI sudjelovali su Stipe Plejić, Mile Ilić i Dražen Čular, a istaknuto je kako umjetna inteligencija i digitalni alati ubrzano mijenjaju način treniranja, sportske analitike i komunikacije s navijačima. Zaključeno je da sport budućnosti neće ovisiti samo o talentu i fizičkoj pripremi, nego i o pametnom korištenju podataka, personaliziranim modelima treninga, novim medijskim formatima i digitalnoj povezanosti s publikom. Organizacije koje se najbrže prilagode tehnološkim promjenama imat će jasnu prednost.

Vrhunac večeri bio je Beyond the Octagon – Global MMA Talk (Split Edition), ekskluzivni razgovor s Tom Aspinall, uz sudjelovanje Marin Škifić, Stipe Drviš i Antonio Plazibat.

Aspinall je pred publikom otvoreno govorio o svom putu prema UFC vrhu, važnosti discipline, svakodnevnog rada i mentalne snage potrebne za ostanak na samom vrhu svjetskog sporta. Posebno je naglasio da uspjeh nikada ne dolazi preko noći te da iza svakog velikog rezultata stoje godine odricanja, dosljednosti i potpune posvećenosti cilju. Govorio je i o važnosti obitelji, kvalitetnog tima te stabilnog okruženja koje sportašu omogućuje kontinuirani napredak.

U razgovoru se dotaknuo i budućnosti MMA sporta, istaknuvši kako borilački sportovi danas ulaze u novu eru globalne popularnosti, profesionalizacije i medijske vidljivosti. Zaključak panela bio je kako moderni prvaci više nisu samo borci u kavezu, već globalni ambasadori sporta, discipline i motivacije za mlađe generacije.

Aspinall je pritom istaknuo kako ga je Split iznimno impresionirao energijom grada, sportskom tradicijom i toplinom ljudi te poručio da bi se u Hrvatsku vrlo rado ponovno vratio.

Brojni medijski nastupi, snažan digitalni doseg i interes domaće i međunarodne javnosti dodatno su potvrdili kako je Split Sports Festival prerastao lokalne okvire i postao manifestacija ozbiljnog međunarodnog potencijala.

Drugog dana festivala Split nije bio samo domaćin sporta. Split je živio sport, slavio sport i još jednom pokazao da pripada velikoj svjetskoj sceni.