Split se prisjeća fra Josipa Marcelića, istaknutog teologa i franjevca

U Splitu će se u utorak, 20. siječnja 2026. godine, obilježiti osma obljetnica smrti fra Josipa Marcelića (1929. – 2018.), istaknutog franjevca, teologa i jednog od inicijatora osnivanja Hrvatske udruge Benedikt.

Fra Josip Marcelić, redovnik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, bio je dugogodišnji profesor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu te cijenjeni teolog i javni intelektualac. Doktorirao je dogmatsku teologiju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu, magistrirao filozofiju te se specijalizirao iz moralne teologije. Tijekom karijere predavao je na teološkim učilištima u Splitu, Zadru, Dubrovniku i Bolu, a na Teologiji u Splitu obnašao je i dužnosti rektora i prorektora.

Autor je desetak knjiga, brojnih znanstvenih i stručnih radova te prevoditelj dvadesetak teoloških djela. Sudjelovao je i u izradi scenarija za više dokumentarnih filmova, među kojima se ističu Turinsko platno, Gospa Guadalupska, Arški župnik i Ivana Arška. Kao duhovnik i član Savjetodavnog vijeća Hrvatske udruge Benedikt, koja ove godine obilježava 15 godina djelovanja, ostavio je snažan i trajan duhovni i intelektualni trag u njezinu radu, osobito na području promicanja kršćanskih i domoljubnih vrijednosti.

Program obilježavanja održat će se u župnoj i samostanskoj crkvi Svete Obitelji u Splitu. U 18 sati slavit će se sveta misa, koju će predslaviti fra Branko Lovrić, provincijal franjevaca trećoredaca glagoljaša. Nakon mise održat će se okrugli stol sa svjedočanstvima o životu, djelovanju i duhovnoj ostavštini fra Josipa Marcelića, na kojem će sudjelovati don Mladen Parlov, časna sestra Dominika Grgat i Petar Jurčević.