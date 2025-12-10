Split se ponovno okuplja za beskućnike: Grad objavio detalje humanitarne akcije "A di si ti?!"

Na splitskoj Rivi i ove se godine nastavlja jedna od najljepših adventskih tradicija – velika humanitarna akcija "A di si ti?!", u organizaciji Udruge MoSt. Riječ je o događaju koji već godinama okuplja Splićanke i Splićane u prikupljanju pomoći za beskućnike te podsjeća na važnost solidarnosti u blagdansko vrijeme.

Kako je Grad Split objavio na svojoj službenoj Facebook stranici, Grad se i ove godine uključuje u akciju zajedno s brojnim volonterima te će imati vlastiti humanitarni štand. Na štandu će se, upravo na blagdan Svete Lucije, nuditi adventska pšenica i drugi simbolični proizvodi, a sav prikupljeni prihod namijenjen je korisnicima Udruge MoSt.

Iz Udruge ističu kako je cilj akcije, uz konkretno prikupljanje pomoći, podsjetiti javnost na sugrađane koji žive u teškim životnim okolnostima te potaknuti zajedništvo i brigu jednih za druge. Advent, poručuju organizatori, nije samo vrijeme lampica i ukrasa, nego i prilika da se dobrota pokaže djelima.

Humanitarna akcija "A di si ti?!" održat će se u subotu na Rivi, a organizatori pozivaju građane da dođu, sudjeluju i doprinesu koliko mogu. "Advent je vrijeme kada dobrota grije jače od lampica", poručili su iz Grada Splita u svojoj Facebook objavi.