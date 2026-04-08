SPLIT POSTAJE GRAD BEZ BARIJERA: Stiže festival inkluzije kroz umjetnost, program za sve generacije

Split će od 17. do 21. travnja 2026. biti domaćin posebnog festivala koji donosi snažnu poruku – kultura mora biti dostupna svima. Riječ je o manifestaciji „Include festival – inkluzija kroz umjetnost: festival za sve, bez barijera“, koja kroz bogat program spaja umjetnost, edukaciju i društvenu osviještenost.

Festival donosi niz događanja na više lokacija u gradu, s naglaskom na uključivanje osoba s invaliditetom, djece, mladih i starijih u kulturni život.

Program za sve uzraste i potrebe

Program uključuje plesne predstave, radionice, filmske projekcije i tribine, prilagođene različitim skupinama. Već prvog dana publika će imati priliku pogledati plesnu predstavu za slijepe i slabovidne osobe, dok će se kroz dane izmjenjivati sadržaji za djecu, mlade i odrasle.

Posebno se ističu:

storytelling koncert za djecu i odrasle u Arheološkom muzeju

inkluzivne likovne i plesne radionice

projekcije filmova s prilagođenim titlovima

predstave i radionice za djecu različitih uzrasta

Dom mladih kao središte događanja

Najveći dio programa odvijat će se u Domu mladih, gdje će se organizirati predstave, radionice i tribine koje otvaraju pitanja dostupnosti kulture i stvarnih društvenih promjena.

Jedna od središnjih tema festivala bit će upravo inkluzija – kako umjetnost može biti most između različitih skupina i kako kulturni sadržaji mogu postati dostupni svima, bez prepreka.

Umjetnost kao alat za promjene

Organizatori poručuju da cilj festivala nije samo prezentacija programa, već stvaranje prostora za dijalog i promišljanje društva u kojem živimo.

Kroz pet dana programa Split će tako dobiti priliku pokazati da može biti grad otvoren za sve – bez obzira na dob, sposobnosti ili iskustva – te da umjetnost može biti snažan pokretač pozitivnih promjena.