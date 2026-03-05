Split: Ponavljač vozio pod utjecajem alkohola i unatoč zabrani, predan u zatvor

Policijski službenici Postaje prometne policije jučer, 4. ožujka 2026. godine oko 00,14 sati u Splitu su zaustavili vozilo kojim je upravljao 37-godišnji muškarac, ponavljač prometnih prekršaja. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom u vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom, upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 0,69 g/kg, isteklo mu je važenje prometne dozvole i nije imao ni osobnu ni vozačku dozvolu.

Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer je do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, da ga se kazni kaznom zatvora i novčanom kaznom i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 18 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor. Sud ga je proglasio krivim za počinjene prekršaje i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 740 eura. Također, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.