SPLIT PLEŠE S MOREM Valcer pod jedrima: Ples mora, svjetla i zajedništva

U subotu, 25. listopada, Split će po prvi put doživjeti audiovizualni događaj koji će na jedinstven način spojiti more, svjetlo i glazbu. Valcer pod jedrima, spona između nautičkog i gastronomskog dijela manifestacije Vrime mora i spize, održat će se na Zapadnoj obali, koja će od 16 sati postati velika pozornica mediteranskog života i duha. Posjetitelje očekuje bogat popodnevni program: humanitarne i tradicijske udruge predstavit će svoj rad, dok će više od dvadeset štandova oživjeti priču o spizi, druženju i dalmatinskoj svakodnevici, a sve to uz glazbeni ugođaj koji će stvarati Cosmic Production i DJ Black Shark. Poseban vizualni doživljaj donijet će defile članova Vespa kluba Split, koji će simbolično spojiti kopno i more – u duhu slobode, pokreta i strasti prema Mediteranu.

More ispred Zapadne obale oko 18.30 sati pretvorit će se u mediteranski amfiteatar. Iz lučice Jedriličarskog kluba Labud isplovit će tradicijska plovila, regatni krstaši i olimpijske klase, svako sa svojim svjetlosnim efektima na jedrima, stvarajući prizor u kojem se grad i more stapaju u ples svjetla, pokreta i glazbe. Posebno mjesto zauzimat će flotila tradicijskih drvenih brodova Udruge Lantina Vrboska – gajete, leuti, guce i batane – koji će svojom prisutnošću donijeti duh stare pomorske vještine i autentični šarm Mediterana. Očekuje se i dolazak legendarne falkuše, simbola jadranske pomorske baštine, ukoliko vremenski uvjeti to dopuste. Dvadeset minuta trajanja Valcera pod jedrima donijet će spoj umjetnosti, baštine i modernog izraza.

Glazbena dramaturgija obuhvaća širok spektar skladbi – od Šostakovićeva Valcera br. 2 i Priča iz bečke šume, preko Carla Orffa – O Fortune i Morriconeova Gabriel’s Oboe, do filmskih tema iz Pirata s Kariba i Hooka Johna Williamsa – stvarajući jedinstvenu zvučnu kulisu koja prati svaki pokret jedra na moru.

Sudjelovanje su potvrdile brojne humanitarne i društvene udruge: Autizam 365, Spektar, Most, Udruga gluhih i nagluhih SDŽ, Caspera, SKAC ST, Srce, Domine, Lastavice, Vjeruj i djeluj, Županijska udruga slijepih, Liberato, Moje dijete Solin, Naša dica, Jedna mladost i Županijska liga za borbu protiv raka sa svojim humanitarnim projektom „Bradata aukcija“. Njihova prisutnost daje događaju humanitarnu i inkluzivnu dimenziju, potvrđujući da Split svoje more doživljava kao prostor zajedništva i solidarnosti.

Vrime mora i spize cjelosezonska je jesenska manifestacija koja od 20. rujna do 15. studenoga povezuje more, jedra i dalmatinsku spizu kroz niz događanja – od najpoznatijih hrvatskih regata, poput Mrduje i Viške, preko izložbi do kulinarskih programa i glazbenih večeri. Valcer pod jedrima predstavlja središnji trenutak manifestacije, simbolički spajajući njezin maritimni i gastronomski dio te najavljujući prijelaz iz Splitskog festivala jedrenja u jesenske Štorije o spizi i Štorije o vinu. Nakon spektakla Valcer pod jedrima, manifestacija Vrime mora i spize nastavlja se nizom događanja koja povezuju tradiciju, kulturu i gastronomiju Mediterana. Posebno se ističe okrugli stol posvećen očuvanju i valorizaciji pomorske i kulinarske baštine Dalmacije, koji će okupiti stručnjake, znanstvenike i predstavnike lokalne zajednice u razgovoru o budućnosti mediteranskog identiteta.

U studenome, program se seli na kultni prostor Splitske Peškarije, gdje će se održavati Štorije o spizi i Štorije o vinu – niz tematskih večeri posvećenih dalmatinskim okusima, vinu i tradiciji druženja uz more. Vrhunski završetak manifestacije očekuje se 11. studenoga, kada će na prostoru ispred Peškarije koncertom Mladena Grdovića Split još jednom zapjevati moru, životu i zajedništvu.

