Split otvorio sezonu veslanja: Više od 300 natjecatelja na regati u Spinutu, Botica poručio: "Cila Dalmacija je ovdje"

Split je ponovno disao s morem. Na regatnoj stazi u Spinutu održana je prva ovogodišnja regata za Kup Dalmacije, poznata i kao Memorijal Zlatka Celenta, čime je otvorena nova veslačka sezona. Uz izvrsne vremenske uvjete i gotovo idealno mirno more, atmosfera je bila gotovo natjecateljska kao na velikim međunarodnim regatama.

Na startu se okupilo više od 300 natjecatelja i natjecateljica iz 15 klubova iz Dalmacije i šire regije.

Predsjednik Hrvatskog veslačkog kluba Gusar Ivica Botica nije skrivao zadovoljstvo velikim odazivom.

“Puno je svita, puno djece. Više od 300 natjecatelja i natjecateljica se okupilo. Ovo je prva regata sezone, otvorili smo je u Spinutu i vesla se odlično. Memorijal je posvećen našoj legendi, trofejnom veslaču Zlatku Celentu”, rekao je Botica.

Na startu 15 klubova

Uz domaćina Gusara na regati su nastupili brojni klubovi iz Dalmacije: Mornar iz Splita, HVK Marina Kaštela, šibenska Krka, zadarski Jadran, Biokovo iz Makarske, Jelsa, dubrovački Neptun, Vrlika i Omiš.

Posebnu pozornost privukli su i gosti iz Rame u Bosni i Hercegovini, koji su već godinama dio dalmatinske veslačke zajednice i redoviti sudionici regata za Kup Dalmacije.

Veslanje traži svoje mjesto uz “balun”

Dok su posade prolazile regatnom stazom, na moru je bio i trener Boban koji svakodnevno radi s mladim veslačima. Bez obzira na vremenske uvjete, treninzi se održavaju gotovo svaki dan.

U klubu trenutno radi šest trenera, a Botica ističe da se njihov rad vidi na rezultatima. Tijekom regate u cilj je, primjerice, ušla mlada juniorska posada koja se ravnopravno nosila sa seniorskim posadama u četvercu.

Ipak, priznaje da je danas situacija drugačija nego prije.

“Djece je manje nego prije, to svi osjećamo. Današnja djeca su drugačija, sport im je često u drugom planu jer im je sve dostupno”, kazao je Botica.

U gradu u kojem dominiraju nogomet, borilački sportovi i jedrenje, veslanje se mora boriti za svoje mjesto.

“Mi smo ‘drugi sport’. Naša šansa su djeca od 12, 13 ili 14 godina koja se možda nisu ostvarila u drugim sportovima. Oni dođu kod nas i tu pronađu sebe. To je dobra stvar koja nas drži”, dodaje.

Tradicija koja vraća bivše veslače u klub

Botica naglašava da je veslanje tradicionalno akademski sport, ali i sport koji zahtijeva značajna financijska ulaganja.

“Ako nemate čamac, nemate ništa, a čamac je izuzetno skup. To je veliko ograničenje, ali se snalazimo”, ističe.

Velika snaga Gusara, dodaje, leži u zajedništvu i tradiciji kluba. Brojni bivši članovi nakon završetka studija i profesionalnog uspjeha vraćaju se u klub i pomažu novim generacijama.

Takav krug podrške omogućuje razvoj vrhunskih veslača, među kojima su i sportaši koji su nedavno predstavljali klub na Svjetskom prvenstvu u Šangaju.

Sezona veslanja tek je počela, ali s velikim brojem mladih natjecatelja i entuzijazmom u klubovima, splitsko veslanje i dalje pokazuje da ima čvrste temelje i perspektivu.