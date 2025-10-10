SPLIT: Otvoren Počasni konzulat Republike Litve i izložba o Čiurlionisu

Na svečanosti su sudjelovali veleposlanik Republike Litve, Nj. E. Eduardas Borisovas, i počasni konzul Republike Litve, Feđa Bone, uz brojne predstavnike diplomatskog zbora, lokalne vlasti i kulturnog života.

U sklopu događaja otvorena je i izložba „150 godina od rođenja litavskog skladatelja i slikara Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa“, koja publici približava stvaralaštvo jednog od najznačajnijih litavskih umjetnika.

“Izrazito sam zadovoljan otvaranjem počasnog konzulata u Splitu zbog velikog broja turista koji dolaze u Dalmaciju. Litva je prva destinacija za odmor u Europi i trenutno druga po popularnosti u svijetu, i to nas posebno povezuje. Pozivam vas da dođete u Litvu i otkrijete zašto", izjavio je veleposlanik Borisovas.

"Obje zemlje povezuje povijesna borba za nezavisnost i vlastiti identitet. Danas su obje zmlje članice EU i NATO-a, te su velike promotorice demokracije i ljudskih prava. Trudit ću se razvijati bilateralne odnose dviju zemalja“, dodao je počasni konzul Bone.

“Bez obzira što su zemljopisno udaljene, ove dvije zemlje povezuje religija, ljubav prema domovini i poovijest, ponos što smo Hrvati ili Litvanci. Otvaranjem konzulata produbljuju se prijateljske gospodarske i kulturne veze dviju zemalja", poručila je pročelnica Upravnog odjela županijske skupštine Marija Čizmić.

Kao izaslanica Grada Splita, na svečanosti je bila zamjenica gradonačelnika grada Splita, Matea Dorčić, koja je izjavila "da je svako novo diplomatsko predstavništo potvrda da se razvijaju otvoreni odnosi kulture i razumijevanja među zemljama, koje Split baštini stoljećima. U našem gradu ima 27 diplomatskih konzula što nam je na ponos", poručila je Dorčić.

Nakon službenog dijela, uzvanici su razgledali izložbu i družili se na prigodnom domjenku.

Otvorenjem konzulata Litva i Hrvatska dodatno su potvrdile spremnost na jačanje kulturnih i gospodarskih veza.

“Ovo je početak jednog novog poglavlja u suradnji naših zemalja – u kojem kultura, obrazovanje i međuljudski kontakti postaju most koji nas još snažnije povezuje,” zaključeno je na svečanosti.