Split osniva Gospodarsko vijeće za poticanje poduzetništva i investicija

Gradsko vijeće Grada Splita donijelo je odluku o osnivanju Gospodarskog vijeća kao novog radnog tijela, koje će imati 15 članova iz redova gradskih vijećnika te predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Udruženja obrtnika, Gradske uprave i Razvojne agencije RaST.

Zadaća Gospodarskog vijeća bit će analiza lokalnih gospodarskih pokazatelja i predlaganje mjera za njihovo poboljšanje, unapređenje dijaloga između poduzetnika, investitora i Gradske uprave te identificiranje prepreka za poslovanje i predlaganje rješenja. Vijeće će predlagati mjere za poticanje malog i srednjeg poduzetništva (MSP), uključujući i de minimis potpore, kao i aktivnosti za privlačenje domaćih i stranih investicija.

Također, sudjelovat će u javnim raspravama i izradi lokalnih akata koji utječu na gospodarstvo, davati mišljenja o dijelu gradskog proračuna koji se odnosi na gospodarstvo i poduzetništvo te pratiti učinke donesenih odluka na lokalno gospodarstvo.

Osim navedenog, Gospodarsko vijeće će sudjelovati u izradi i/ili evaluaciji strateških dokumenata, predlagati razvojne projekte, izrađivati izvješća i preporuke gradonačelniku i Gradskom vijeću te, u suradnji sa Socijalnim vijećem, sudjelovati u razradi gospodarsko-socijalnih pitanja.