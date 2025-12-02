Split opet ide do ekstrema: ‘Bradata aukcija’ postaje dokumentarac koji može spasiti živote

Naš Split, "najluđi grad na svitu", čak i humanitarni rad dovodi do ekstrema. Oko 'Bradate aukcije' okupila se čitava filmska ekipa. Na čelu s redateljicom Mirelom Sakoman i producentom Senadom Zemunovićem poznata Produkcija 12:21 snima dokumentarni 'Brada u raljama života'.

Iako je središnji događaj filma upravo "Bradata aukcija” koja se održava 6. prosinca u splitskom pubu Plan B, priča je puno šira. Osim što se muškarci odriču svoje brade u korist donacija preko weba, cilj filma je skrenuti pozornost na rak testisa i prostate te potaknuti muškarce na preventivne preglede. U Hrvatskoj od ovih bolesti u prosjeku umire oko tisuću muškaraca godišnje, a pravovremeno otkrivanje bolesti omogućilo bi uspješno liječenje i sretan ishod za pacijente i njihove obitelji.

Osim inicijatora aukcije Marka Sučića i Siniše Šunjića u snimanje filma uključio se i doktor Mirnes Selimović skupa sa komičarskim kolektivom SplickaScena i drugim zanimljivim sugovornicima koje produkcija još ne želi otkrivati.

Produkcija 12:21 specijalizirala se za proizvodnju korisnog sadržaja, edukativnih video serijala i dokumentarnih filmova s humanitarnom notom. Do sada su se u financiranje filma uključili: Končar, AstraZeneca, Sandoz, Caelum 1029, Comping, LELO, Mandis Pharm, Rowenta i Splitsko-dalmatinska županija.

U pripremi su dvije verzije filma, televizijska i festivalska, a cilj im je, osim vrhunske produkcije, ostvariti i čim veći doseg prikazivanja filma kako bi spasili tisuće života.

Ovo je ujedno prilika da se prisjetimo inspirativnog filma 'Tu sam za tebe' kojeg je ista Produkcija 12:21 snimila za HRT o ženama koje se bore s rakom dojke, a može ga se pogledati na portalu hrti.hrt.hr.