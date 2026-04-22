Split okupio mlade talente: Završeno četvrto „Match Race 2026.“ natjecanje

U Turističko-ugostiteljskoj školi, Split upravo je završeno trodnevno, četvrto po redu međunarodno natjecanje turističkih i ugostiteljskih škola „Match Race 2026.“, koje je od 20. do 22. travnja okupilo mlade talente iz Hrvatske i inozemstva.

Riječ je o jedinstvenom obrazovno-natjecateljskom događanju koje nadilazi klasične školske okvire te učenicima pruža priliku za demonstraciju znanja, praktičnih vještina i snalažljivosti u natjecateljskom formatu događanja.

Ovogodišnje izdanje okupilo je ukupno 15 škola, uključujući i pet međunarodnih sudionika iz Austrije, Slovenije i Mađarske, čime natjecanje dodatno potvrđuje svoju prepoznatljivost i međunarodni karakter.

Posebnost „Match Race“ koncepta leži u inovativnoj natjecateljskoj metodi inspiriranoj pravilima dvoboja u jedrenju. Učenici se povezuju u dvočlane timove čiji se članovi prethodno ne poznaju i dolaze iz različitih škola. Unatoč tome, u vrlo kratkom vremenu moraju uspostaviti suradnju, podijeliti zadatke i zajednički dati svoj maksimum kako bi ostvarili što bolji rezultat. Upravo taj element neizvjesnosti, prilagodljivosti i timskog rada čini ovo natjecanje posebno dinamičnim i zahtjevnim.

Natjecanje se odvijalo u tri discipline:

Kuharstvo

Kokteli

Turistička destinacija

Uz natjecateljski dio, sudionici su imali priliku sudjelovati i u dodatnom programu koji je uključivao stručne masterclass radionice iz područja gastronomije, cocktail show te svečano proglašenje pobjednika uz dodjelu nagrada.

Svaku disciplinu ocjenjivao je stručni žiri koji je svojim iskustvom i smjernicama davao osvrt i povratne informacije učenicima sukladno njihovim rezultatima.Završnog dana natjecanja proglašeni su najbolji natjecatelji u svakoj disciplini.

Helena Penetra, jedna od učenica koje je pobijedila u disciplini Turistička destinacija podijelila je svoje dojmove: Dolazim iz Dubrovnika iz Turističko-ugostiteljske škole, osvojili smo prvo mjesto što je bilo jako neočekivano. Natjecanje je bilo dobro, upoznali smo puno novih ljudi i sve skupa jedno jako zanimljivo iskustvo.“

Predstavnik srednje škole iz Zaboka Roko Kroflin također nije krio oduševljenje sudjelovanjem: „Bilo mi je stvarno super na natjecanju i imao sam veliku sreću sa ždrijebom parova. Pobjedi je presudila tema Vip gosti u Dalmaciji, ali ipak mislim da smo najbolje izveli predstavljanje teme trekking na dalmatinskim planinama.“

Ovakav tip natjecanja važan je za grad Split, Splitsko – dalmatinsku županiju i lokalnu zajednicu jer je ponudio konkretne prijedloge i rješenja sudionika kako obogatiti turističku ponudu same destinacije, staviti naglasak na specifične vrste oblike turizma, a dio natjecatelja je snimio i promotivni sadržaj za društvene mreže o samoj destinaciji i na taj način dodatno potaknuo lokalnu promociju. Uz to, ponudio je i promociju obrazovanja i turizma u gradu Splitu.

Match Race 2026. još jednom potvrđuje važnost suvremenih pristupa obrazovanju u turizmu i ugostiteljstvu, s naglaskom na razvoj praktičnih vještina, timskog rada i međunarodne suradnje među mladima.

Dojmove sa natjecanja pogledajte u priloženoj fotogaleriji.