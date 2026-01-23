SPLIT Održat će se promocija filma "Konjic: 365 dana"

U ponedjeljak, 26. siječnja, s početkom u 17 sati, u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu održat će se promocija dokumentarnog filma ''Konjic: 365 dana''.

Film, nastao u produkciji udruge i zajednice Nanovo rođeni, donosi potresna svjedočanstva stradanja Hrvata u općini Konjic tijekom Domovinskog rata, s posebnim naglaskom na herojsku obranu sela Zaslivlje, Zabrđe i Turija, koja su punih godinu dana bila u potpunom okruženju. Film obuhvaća i potresna iskustva zatočenika u logorima, kao i snažan poziv na oprost i pomirenje, dok svjedočanstva povratnika bude nadu u obnovu života na tim prostorima.

Film je već doživio četiri promocije u Zagrebu, ali i premijeru u BiH u prepunoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače u Mostaru, gdje je naišao na snažan odjek publike. Kroz serijal Digitalni žrtvoslov hrvatskog naroda u BiH nastoji se očuvati trajni spomen na mučenike i heroje, ali i potaknuti suživot i pomirenje, koji su mogući jedino kroz suočavanje s istinom te pokajanje i opraštanje.

Organizatori događaja su Hrvatska udruga Benedikt i Muzej Domovinskog rata u Splitu.