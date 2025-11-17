Split odao počast žrtvama Vukovara i Škabrnje: "Bez sjećanja nema ni budućnosti, dugujemo im zahvalnost"

Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, HRM-a, PU i braniteljskih udruga u ponedjeljak su položili cvijeće na Groblju branitelja na Gradskom groblju Lovrinac.

"Ovdje smo kako bismo odali počast svim poginulim i nestalim braniteljima, svim invalidima, obiteljima stradalih u Domovinskom ratu. Ovo činimo uoči Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, ali i svih drugih žrtava koje su dale svoje živote za stvaranje naše države. Njima dugujemo zahvalnost i poštovanje.

Danas su osjećaji podijeljeni. S jedne strane tugujemo zbog velikog broja ljudi koji su se žrtvovali za našu domovinu, a s druge strane osjećamo zahvalnost jer imamo svoju državu. Zato moramo jačati institucije kako bismo u budućnosti imali mir i sigurnost. Živimo u vrlo nesređenom svijetu punom izazova i mislim da je rat posljednja i krajnja instanca kojoj se ne bi smjelo pribjegavati.

Ovom prilikom još jednom izražavam zahvalnost svim obiteljima, osobito obiteljima nestalih i poginulih branitelja. Moramo se prisjetiti da još uvijek imamo 1.740 nestalih osoba za koje ne znamo gdje se nalaze. Trebamo što prije dobiti informacije od svih onih koji znaju istinu", kazao je Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Splita.

"I ove godine Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Policijska uprava, Hrvatska ratna mornarica i sve institucije grada Splita odaju počast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Polaganjem vijenaca i sjećanjem želimo poručiti da bez osvještavanja prošlosti ne možemo graditi sigurnu budućnost. Moramo se prisjećati kako se tragedije koje su se dogodile prije više od 30 godina u Republici Hrvatskoj nikada više ne bi ponovile – ne samo ovdje, nego nigdje na svijetu", kazao je splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja.

Popodne će s početkom u 17 sati u znak sjećanja na herojsku obranu grada Vukovara simboličnim paljenjem svijeća na početku Vukovarske ulice, kraj spomenika „I u mom gradu Vukovar svijetli“, odati počast svim žrtvama Vukovara.